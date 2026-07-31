Viral! Streamer Bigmo Ajak Anak Kecil Promosikan Vape, Bikin Netizen Geram

JAKARTA - Rekaman siaran langsung yang diduga memperlihatkan sejumlah anak di bawah umur diminta menyebutkan nama produk liquid vape menjadi viral di media sosial. Potongan video tersebut memicu kritik dari banyak warganet karena dinilai tidak pantas melibatkan anak-anak dalam promosi produk yang hanya diperuntukkan bagi orang dewasa.

Perbincangan ini mencuat setelah kreator konten Sadam Permana mengunggah video di akun Instagram @sadampermana.w. Dalam unggahan itu, Sadam menyampaikan kritik kepada streamer Bigmo dan Melvin Erio atas dugaan keterlibatan anak-anak dalam promosi produk vape saat siaran langsung.

Menurut Sadam, produk liquid vape memiliki batasan usia penggunaan, sehingga tidak semestinya dipromosikan oleh anak di bawah umur.

"Nyuruh anak-anak di bawah umur ini untuk menyebutkan produk vape itu secara jelas padahal udah jelas-jelas di akun Instagram vape ini udah gue cek tertulis 21 plus dan lo nyuruh anak-anak kecil di bawah umur ini untuk mempromosikan. Tapi lu nyuruh anak-anak kecil, ini harus diproses loh. Ini harus diproses, bener-bener harus dikawal, karena ini menyangkut anak di bawah umur yang disuruh untuk mempromosikan produk orang dewasa. Rusak gak sih? Dan ini bukan hal yang normal loh. Ini bener-bener membuat resah sebenarnya," ujarnya.

Vape untuk Orang Dewasa

Isu tersebut juga memunculkan pembahasan mengenai aturan yang berlaku di Indonesia terkait rokok elektronik. Produk vape diperuntukkan bagi orang dewasa, dan terdapat ketentuan yang melarang penjualan maupun pemberian produk tersebut kepada individu berusia di bawah 21 tahun.