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Kisah Kesya, Anak Korban Main Hakim Sendiri di Bali Kini Mulai Tersenyum

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |19:11 WIB
Kisah Kesya, Anak Korban Main Hakim Sendiri di Bali Kini Mulai Tersenyum
Kisah Kesya, Anak Korban Main Hakim Sendiri di Bali Kini Mulai Tersenyum (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir untuk Kesya, siswi kelas 2 sekolah dasar (SD) asal Desa Sidetapa, Kabupaten Buleleng, Bali, yang menjadi sorotan publik setelah ayahnya meninggal dunia akibat aksi main hakim sendiri di Tabanan. Beragam bantuan yang diterimanya perlahan mengembalikan senyum gadis kecil tersebut setelah sempat larut dalam duka mendalam.

Sejak kisahnya viral di media sosial, banyak individu maupun komunitas yang memberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga Kesya. Bantuan yang disalurkan beragam, mulai dari perlengkapan sekolah, kebutuhan pokok, uang tunai, hingga kendaraan untuk menunjang aktivitas keluarganya.

Salah satu bantuan pertama datang dari pegiat sosial asal Bali, Mangku Sekaan. Ia menyerahkan dua pasang sepatu bermerek Nike dan Adidas serta paket sembako bagi keluarga Kesya sebagai bentuk kepedulian.

Dukungan serupa juga diberikan oleh pengusaha sekaligus kreator konten asal Bali, Ni Kadek Indrayoni. Melalui unggahan di media sosial, ia terlihat menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada Kesya sembari memberikan semangat agar tetap tegar menghadapi cobaan yang dialami.

"Aku sekarang dalam keadaan baik," ujar Kesya kepada Ni Kadek Indrayoni.

Donasi untuk Kesya

Selain bantuan dari individu, penggalangan dana untuk Kesya dan keluarganya juga berhasil menghimpun donasi sebesar Rp190.000. Dana tersebut direncanakan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menunjang pendidikan Kesya hingga dewasa.

Tak hanya itu, keluarga Kesya juga menerima satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang diberikan kepada sang ibu untuk memudahkan mobilitas sehari-hari.

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