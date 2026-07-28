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5 Bahaya Makan Protein Berlebihan, Bisa Membebani Ginjal

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |14:10 WIB
5 Bahaya Makan Protein Berlebihan, Bisa Membebani Ginjal
5 Bahaya Makan Protein Berlebihan, Bisa Membebani Ginjal (Foto: Freepik)
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JAKARTAProtein memang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, mulai dari membangun massa otot hingga memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, mengonsumsi protein secara berlebihan, terutama dalam jangka panjang tanpa diimbangi pola makan yang seimbang, dapat meningkatkan risiko sejumlah masalah kesehatan.

Menurut para ahli, kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda, bergantung pada usia, berat badan, tingkat aktivitas fisik, serta kondisi kesehatan. Karena itu, masyarakat dianjurkan mengonsumsi protein sesuai kebutuhan dan tetap memenuhi asupan karbohidrat, lemak sehat, serta serat agar pola makan tetap seimbang.

Berikut lima dampak yang dapat terjadi jika mengonsumsi protein secara berlebihan:

- Meningkatkan risiko beberapa penyakit

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi protein, terutama yang didominasi protein hewani, dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa penyakit, seperti penyakit jantung koroner dan beberapa jenis kanker. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa pola makan secara keseluruhan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi risiko tersebut.

- Memicu gangguan pencernaan

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