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Bukan Cuma Bikin Rileks, Ini 5 Manfaat Teh Chamomile untuk Tubuh

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |09:02 WIB
Bukan Cuma Bikin Rileks, Ini 5 Manfaat Teh Chamomile untuk Tubuh
Teh chamomile. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Teh chamomile adalah salah satu jenis teh yang jadi favorit masyarakat. bukan sekadar minuman bebas kafeina yang enak dan bikin rileks, tapi juga kaya akan antioksidan yang bagus untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit.

Teh ini tak hanya menawarkan aroma yang legit, tetapi juga bikin tidur lebih nyenyak. Kok bisa?

Nah, berikut adalah 5 manfaat utama teh chamomile untuk kesehatan yang telah dilansir dari Healthline:

1. Bikin Tidur Lebih Nyenyak

Punya masalah susah tidur? Teh chamomile mengandung apigenin, yaitu sejenis antioksidan yang bisa mengikat reseptor tertentu di otak. Efeknya bisa memicu rasa kantuk dan mengurangi gejala insomnia. Minum secangkir sebelum tidur patut banget dicoba.

2. Menjaga Kesehatan Pencernaan

Walaupun masih butuh lebih banyak penelitian pada manusia, secara tradisional teh ini sudah lama dipakai untuk meredakan masalah perut. Beberapa studi lama pada hewan menunjukkan bahwa chamomile bisa membantu mengendalikan diare dan mencegah tukak lambung (luka di lambung). Teh ini juga sering diminum untuk meredakan mual dan perut kembung.

3. Potensi Melindungi dari Kanker Tertentu

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