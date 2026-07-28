5 Kebiasaan Sehari-hari yang Bikin Hidup Terasa Lebih Simpel

JAKARTA - Mungkin akhir-akhir kamu merasa hidup terasa rumit, sehingga membuat segalanya seolah berantakan. Faktanya, punya hidup yang lebih simpel ternyata tidak selalu harus dimulai dari satu perubahan besar, melainkan dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten.

Melansir Healthline, ada 5 kebiasaan kecil yang bisa kamu terapkan dalam rutinitasmu:

1. Rapikan satu area kecil setiap hari

Kamu tidak perlu merasa harus merapikan seluruh isi rumah sekaligus. Cukup pilih satu area yang akan membuat hari esok terasa lebih mudah, misalnya meja dapur, meja kerja, atau meja makan. Meluangkan waktu lima menit saja sering kali sudah cukup untuk membuat suasana rumah terasa lebih tenang dan pikiran jadi tidak terbebani.

2. Lakukan satu hal kecil untuk diri kamu di masa depan

Coba tanyakan satu hal sederhana pada dirimu: "Apa yang bisa bikin hari esok jadi sedikit lebih mudah?" Kamu bisa menyiapkan pakaian, mengisi botol air minum, atau membuat daftar kegiatan (to-do list) untuk besok sebelum tidur. Hal-hal ini tidak memakan banyak waktu, tetapi bisa sangat mengurangi stres dan membuat esok hari berjalan lebih lancar.

3. Langsung simpan barang pada tempatnya, jangan asal ditaruh

Daripada membiarkan barang tergeletak begitu saja, cobalah untuk langsung mengembalikannya ke tempat asalnya. Misalnya, langsung masukkan gelas kotor ke tempat cuci atau simpan sepatu kembali ke rak. Kebiasaan sederhana ini mencegah barang-barang menumpuk berantakan dan bakal sangat menghemat waktu kamu saat beres-beres nantinya.

4. Beri sedikit jeda waktu luang di keseharianmu

Hari yang produktif bukan berarti kamu harus mengisi setiap menit dengan pekerjaan. Hidup akan terasa jauh lebih simpel kalau kamu punya sedikit "ruang untuk bernapas".

Kamu bisa memberikan jeda sepuluh menit di antara berbagai tugas, benar-benar beristirahat saat jam makan siang, duduk santai sambil minum teh, atau jalan santai sejenak. Jeda kecil ini akan membantumu merasa lebih tenang dan bisa berpikir lebih jernih.

5. Tutup hari dengan rutinitas beres-beres yang simpel