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Jember Fashion Carnaval 2026 Pikat Ribuan Wisatawan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |08:04 WIB
Jember Fashion Carnaval 2026 Pikat Ribuan Wisatawan
Jember Fashion Carnaval 2026 Pikat Ribuan Wisatawan (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 kembali menjadi magnet wisata dengan menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Tak hanya menghadirkan parade busana spektakuler, ajang yang berlangsung pada 24–26 Juli 2026 ini juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gelaran yang berlangsung di kawasan Alun-Alun Central Park, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ini mengusung tema "HEAL: Humanity, Earth, and Life". Sebagai salah satu agenda dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata (Kemenpar), JFC 2026 menampilkan karnaval busana jalanan yang mengangkat pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan.

Puncak acara Grand Carnival dipadati ribuan penonton yang menyaksikan pertunjukan teatrikal kolosal "Dewi Bumi" sebagai pembuka. Selanjutnya, ratusan peserta dari delapan defile menampilkan parade busana sepanjang 3,6 kilometer dari kawasan Central Park menuju GOR PKPSO Kaliwates.

Acara tersebut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana, Bupati Jember Muhammad Fawaid, Presiden Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta, Konsul Jenderal Jepang di Surabaya Takonai Susumu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Arumi Bachsin, Puteri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember.

Presiden Jember Fashion Carnaval, Budi Setiawan, mengapresiasi antusiasme masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.

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