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Viral Foto Mesra Ferran Torres dan Marcos Llorente saat Liburan hingga Dituding LBGT, Ini Fakta yang Sebenarnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |10:05 WIB
Viral Foto Mesra Ferran Torres dan Marcos Llorente saat Liburan hingga Dituding LBGT, Ini Fakta yang Sebenarnya
Viral Foto Mesra Ferran Torres dan Marcos Llorente saat Liburan hingga Dituding LBGT, Ini Fakta yang Sebenarnya (Foto: India Times)
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JAKARTA – Foto kebersamaan Ferran Torres dan Marcos Llorente saat menikmati liburan di Ibiza mendadak viral di media sosial. Kedekatan keduanya memicu berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa dua pemain Timnas Spanyol tersebut memiliki hubungan asmara. Namun, benarkah anggapan tersebut?

Dilansir dari India Times, rumor bermula beberapa hari setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Torres dan Llorente memilih menghabiskan waktu liburan bersama di Ibiza. Foto-foto keduanya yang sedang bersantai di dermaga, berpelukan, tertawa, hingga berada di atas kapal pesiar bersama teman-teman kemudian ramai beredar di platform X.

Tanpa konteks yang jelas, unggahan tersebut langsung memancing beragam reaksi. Banyak pengguna media sosial membuat meme dan lelucon, sementara sebagian lainnya menganggap kedekatan mereka sebagai bukti hubungan romantis.

torres

Salah satu unggahan bahkan ditonton lebih dari satu juta kali. Kolom komentar dipenuhi berbagai respons, mulai dari candaan hingga dugaan bahwa keduanya sedang menjalin hubungan.

Benarkah Ferran Torres dan Marcos Llorente Berpacaran?

      
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