Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kesehatan Gigi Anak Masih Jadi Tantangan, Edukasi dan Pemeriksaan Rutin Dinilai Penting

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |07:55 WIB
Kesehatan Gigi Anak Masih Jadi Tantangan, Edukasi dan Pemeriksaan Rutin Dinilai Penting
Kesehatan Gigi Anak Masih Jadi Tantangan, Edukasi dan Pemeriksaan Rutin Dinilai Penting (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Masalah kesehatan gigi pada anak masih menjadi perhatian di Indonesia. Data terbaru menunjukkan kasus gigi berlubang masih banyak ditemukan pada kelompok usia anak, sehingga edukasi mengenai kebiasaan menyikat gigi yang benar serta pemeriksaan gigi secara rutin dinilai penting untuk mencegah kerusakan gigi sejak dini.

Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan, masalah kesehatan gigi menjadi salah satu temuan terbanyak pada masyarakat. Pada 2025, sekitar satu dari dua peserta berusia 0–60 tahun tercatat mengalami gigi berlubang.

Sementara itu, pada 2026, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 1,1 juta anak atau 41 persen dari seluruh anak yang menjalani pemeriksaan melalui CKG mengalami gigi berlubang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan gigi anak masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berbagai pihak.

Selain tingginya angka gigi berlubang, pemerataan layanan kesehatan gigi juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) mencatat sekitar 26,8 persen puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter gigi, sehingga akses layanan di sejumlah daerah masih terbatas.

Pemeriksaan Gigi di Wilayah 3T

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, berbagai kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan edukasi digelar di sejumlah wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya berlangsung di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan puluhan tenaga kesehatan dan relawan untuk memberikan pemeriksaan, konsultasi, perawatan, serta edukasi kesehatan gigi kepada anak-anak dan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gigi anak Kesehatan Gigi Gigi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170032/kesehatan_gigi-wCOx_large.jpg
Kementerian Kesehatan Ungkap Tingginya Masalah Kesehatan Gigi di Indonesia, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149668/gadis_20_tahun_harus_jalani_operasi_jantung_gara_gara_gigi_bolong_kok_bisa-dwe0_large.jpg
Gadis 20 Tahun Harus Jalani Operasi Jantung Gara-Gara Gigi Bolong, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021719/5-cara-putihkan-gigi-dengan-bahan-herbal-alami-ft8AWMvvSA.jpg
5 Cara Putihkan Gigi dengan Bahan Herbal Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192862//industri_kesehatan_gigi-TiRg_large.jpg
Ternyata Ini Strategi Pertumbuhan Bisnis Kesehatan Gigi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/482/3178312//sakit_gigi-9Nb1_large.jpg
Hasil Deteksi Dini, Mayoritas Masyarakat Indonesia Alami Masalah Kesehatan Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/629/3170158//gigi_anak-D3wO_large.jpg
Moms Merapat! Ini 3 Cara Mudah Merawat Kesehatan Gigi Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement