Kesehatan Gigi Anak Masih Jadi Tantangan, Edukasi dan Pemeriksaan Rutin Dinilai Penting

JAKARTA – Masalah kesehatan gigi pada anak masih menjadi perhatian di Indonesia. Data terbaru menunjukkan kasus gigi berlubang masih banyak ditemukan pada kelompok usia anak, sehingga edukasi mengenai kebiasaan menyikat gigi yang benar serta pemeriksaan gigi secara rutin dinilai penting untuk mencegah kerusakan gigi sejak dini.

Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan, masalah kesehatan gigi menjadi salah satu temuan terbanyak pada masyarakat. Pada 2025, sekitar satu dari dua peserta berusia 0–60 tahun tercatat mengalami gigi berlubang.

Sementara itu, pada 2026, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 1,1 juta anak atau 41 persen dari seluruh anak yang menjalani pemeriksaan melalui CKG mengalami gigi berlubang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan gigi anak masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berbagai pihak.

Selain tingginya angka gigi berlubang, pemerataan layanan kesehatan gigi juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) mencatat sekitar 26,8 persen puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter gigi, sehingga akses layanan di sejumlah daerah masih terbatas.

Pemeriksaan Gigi di Wilayah 3T

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, berbagai kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan edukasi digelar di sejumlah wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya berlangsung di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan puluhan tenaga kesehatan dan relawan untuk memberikan pemeriksaan, konsultasi, perawatan, serta edukasi kesehatan gigi kepada anak-anak dan masyarakat.