JAKARTA - Sedang ramai tren early bird dinner atau makan malam lebih awal di media sosial TikTok. Tren ini menyarankan untuk makan malam sekitar pukul 17.00, atau 4 hingga 5 jam sebelum tidur. Banyak pengguna TikTok Amerika mengklaim bahwa kebiasaan ini bisa memaksimalkan fase tidur nyenyak atau deep sleep dan memperbaiki metabolisme.
Melansir Healthline, para ahli medis sangat setuju dengan tren ini! Dokter Alex Dimitriu, seorang psikiater dan spesialis masalah tidur, menyebutkan bahwa ini adalah salah satu tren TikTok yang benar-benar sejalan dengan cara kerja tubuh manusia. Ada beberapa manfaat makan malam lebih awal:
Secara umum, memberi jeda 4 hingga 5 jam antara waktu makan terakhir dan waktu tidur sangat aman untuk pencernaan. Namun, buat kamu yang memiliki riwayat diabetes atau masalah gula darah rendah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengubah jadwal makan, ya.
Selain itu, para ahli mengingatkan untuk tidak mengonsumsi makanan berprotein berat, kafein, serta alkohol sebelum tidur, karena bisa memaksa tubuh bekerja ekstra dan mengganggu siklus tidur.
Intinya, makan malam lebih awal memang terbukti secara medis sebagai cara yang bagus untuk meningkatkan kualitas tidur sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Tertarik untuk mencoba?
(Agustina Wulandari )
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