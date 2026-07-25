Makan Malam Lebih Awal, Benarkah Bisa Bikin Tidur Lebih Nyenyak?

JAKARTA - Sedang ramai tren early bird dinner atau makan malam lebih awal di media sosial TikTok. Tren ini menyarankan untuk makan malam sekitar pukul 17.00, atau 4 hingga 5 jam sebelum tidur. Banyak pengguna TikTok Amerika mengklaim bahwa kebiasaan ini bisa memaksimalkan fase tidur nyenyak atau deep sleep dan memperbaiki metabolisme.

Apa Kata Para Ahli?

Melansir Healthline, para ahli medis sangat setuju dengan tren ini! Dokter Alex Dimitriu, seorang psikiater dan spesialis masalah tidur, menyebutkan bahwa ini adalah salah satu tren TikTok yang benar-benar sejalan dengan cara kerja tubuh manusia. Ada beberapa manfaat makan malam lebih awal:

Tidur Lebih Berkualitas: Tubuh tidak perlu bekerja keras untuk mencerna makanan saat kita sedang beristirahat.

Mencegah Asam Lambung: Risiko asam lambung naik di malam hari jadi jauh lebih berkurang.

Gula Darah Lebih Stabil: Penelitian pada 2021 dan 2023 menunjukkan bahwa makan malam lebih awal membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Sebaliknya, makan terlalu dekat dengan waktu tidur bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup lama.

Baik untuk Kesehatan Jantung: Sebuah studi menemukan bahwa orang yang makan malam sebelum pukul 20.00 memiliki risiko penyakit pembuluh darah otak 28 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang baru makan setelah pukul 21.00.

Apakah Ada Efek Sampingnya?

Secara umum, memberi jeda 4 hingga 5 jam antara waktu makan terakhir dan waktu tidur sangat aman untuk pencernaan. Namun, buat kamu yang memiliki riwayat diabetes atau masalah gula darah rendah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengubah jadwal makan, ya.

Selain itu, para ahli mengingatkan untuk tidak mengonsumsi makanan berprotein berat, kafein, serta alkohol sebelum tidur, karena bisa memaksa tubuh bekerja ekstra dan mengganggu siklus tidur.

Tips Tidur Lebih Nyenyak

Usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari.

Pastikan kamar tidur memiliki suhu yang sejuk, suasana tenang, dan gelap (bisa gunakan masker mata atau tirai penutup).

Hindari paparan cahaya dari layar ponsel, televisi, atau gawai lainnya minimal 30 menit sebelum tidur, karena cahaya bisa menahan rasa kantuk.

Lakukan olahraga yang cukup, tetapi hindari olahraga berintensitas tinggi sesaat sebelum tidur.

Intinya, makan malam lebih awal memang terbukti secara medis sebagai cara yang bagus untuk meningkatkan kualitas tidur sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Tertarik untuk mencoba?

(Agustina Wulandari )

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