Sleep Hygiene, Tips Tidur Lebih Maksimal dan Berkualitas

JAKARTA - Tidur yang berkualitas saat malam hari penting untuk kesehatan. Hal ini tentu saja merevitalisasi pikiran dan tubuh, dan mempersiapkanmu untuk tampil maksimal pada hari berikutnya.

Dikutip dari Harvard Health Publishing, para peneliti mendefinisikan tidur malam yang baik dalam hal kuantitas, yaitu tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak dan kualitas, tertidur dengan cepat dan tetap tertidur.

Tetapi masih banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu terjaga di malam hari. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lebih dari sepertiga orang dewasa di AS tidak cukup tidur, 14,5 persen mengalami kesulitan tidur dan 17,8 persen mengalami kesulitan untuk tetap tertidur. Untuk itulah, muncul sleep hygiene yang bisa membantu tidur lebih berkualitas.

Apa Itu Sleep Hygiene?

Sleep hygiene adalah serangkaian rutinitas yang membantumu mendapatkan tidur yang lebih baik. Tidur yang cukup dan berkualitas memungkinkan tubuhmu mengalami pemeliharaan dan perbaikan fisik, peningkatan sistem kekebalan tubuh, dan pembaruan emosional dan kognitif yang disediakan oleh tidur.

Rekomendasi ahli menekankan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Meskipun lebih sehat untuk tidur secara konsisten sepanjang minggu, sebuah pernyataan konsensus tahun 2023 oleh National Sleep Foundation menunjukkan bahwa setelah seminggu dengan kurang tidur, mungkin bisa membayar tidur yang nyenyak di akhir pekan.

Tips untuk Tidur yang Lebih Nyenyak

Buat lingkungan yang nyaman dengan gangguan minimal membuat lebih mudah tertidur. Jangan lupa, apa yang kamu konsumsi di siang hari dan sebelum tidur juga memainkan peran penting.

Kurangi kebisingan. Tirai dan karpet yang tebal dapat membantu menyerap suara. Rekaman suara menenangkan seperti hujan turun, dapat menutupi kebisingan luar.

Minimalkan cahaya. Pakai tirai atau nuansa cahaya yang minim jika lampu di luar ruangan menyinari kamar tidurmu.

Ganti kasur dan bantal jika sudah usang atau tidak nyaman.

Kebanyakan orang tidur lebih nyenyak di ruangan yang sedikit sejuk. Jaga suhu ruangan di malam hari.

Gunakan kamar tidur hanya untuk tidur. Jangan lakukan aktivitas selain tidur di kasur, seperti bekerja, nonton, dan makan.

Minta anak-anak dan hewan peliharaan tidur di tempat lain.

Simpan perangkat elektronik dan apa pun yang berhubungan dengan pekerjaan di ruangan lain.

Itulah tips yang bisa membuat tidurmu lebih nyenyak. Sekarang juga, katakan selamat tinggal pada insomnia. Selamat mencoba tips di atas!

(Agustina Wulandari )

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