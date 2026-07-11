Benarkah Tidur Tanpa Bantal Lebih Sehat?

JAKARTA – Tidur tanpa bantal kerap dianggap lebih baik untuk kesehatan leher dan tulang belakang. Bahkan, sebagian orang percaya kebiasaan ini dapat memperbaiki postur tubuh hingga mengurangi nyeri leher. Namun, benarkah anggapan tersebut berlaku untuk semua orang?

Dikutip dari Healthline, manfaat tidur tanpa bantal ternyata bergantung pada posisi tidur masing-masing orang. Artinya, tidak semua orang akan memperoleh manfaat yang sama.

Orang yang terbiasa tidur tengkurap disebut berpotensi mendapatkan manfaat lebih besar jika tidak menggunakan bantal. Pasalnya, posisi tengkurap membuat tulang belakang berada dalam posisi yang kurang alami.

Penggunaan bantal saat tidur tengkurap dapat membuat leher semakin menekuk ke belakang. Sementara itu, tidur tanpa bantal dinilai dapat membantu menjaga posisi kepala tetap lebih sejajar sehingga tekanan pada leher sedikit berkurang.

Belum Ada Bukti Ilmiah

Meski demikian, manfaat tersebut belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang dapat memastikan bahwa tidur tanpa bantal benar-benar mampu memperbaiki postur tubuh atau mengurangi nyeri leher.

Sebaliknya, bagi orang yang terbiasa tidur telentang atau menyamping, melepas bantal justru tidak disarankan. Bantal berfungsi menopang kepala agar leher dan tulang belakang tetap berada dalam posisi netral selama tidur.

Tanpa penyangga, leher dapat berada pada sudut yang kurang ideal sehingga meningkatkan risiko pegal, kaku, bahkan sakit kepala saat bangun tidur.