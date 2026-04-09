Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Atasi Overthinking, Pakai Teknik Ini Biar Cepat Tidur

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |13:10 WIB
Tips Atasi Overthinking, Pakai Teknik Ini Biar Cepat Tidur
Tips Atasi Overthinking, Pakai Teknik Ini Biar Cepat Tidur (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan konten edukatif melalui Instagram pribadinya lewat konten "Budi Gemar Sharing" #BGS. Kali ini, ia membahas soal kebiasaan overthinking yang sering mengganggu waktu istirahat, terutama di malam hari.

Dalam unggahannya di Instagram, Budi mengajak masyarakat untuk mengatasi pikiran berlebih dengan teknik sederhana bernama 5-4-3-2-1.

“Punya kebiasaan overthinking sampai mengganggu jam tidur itu rasanya tidak enak sekali. Tubuh sudah lelah, tapi otak terus memproses banyak hal yang belum tentu terjadi,” tulisnya.

Menurutnya, salah satu cara efektif untuk menghentikan kebiasaan overthinking adalah dengan melatih diri untuk hadir sepenuhnya atau be present di momen saat ini. Ia juga membagikan teknik 5-4-3-2-1 yang dapat dilakukan ketika seseorang terbangun di malam hari atau merasa cemas.

Caranya, menyebutkan lima hal yang bisa dilihat, empat hal yang bisa disentuh, tiga hal yang bisa didengar, dua hal yang bisa dicium, dan satu hal yang bisa dirasakan oleh lidah.

Setelah itu, lima hal tersebut disarankan untuk dituliskan, baik di catatan handphone maupun buku, selama kurang lebih 10 menit. Hal itu bertujuan untuk menarik pikiran ke masa sekarang dan mengeluarkan segala yang membuat kusut di kepala.

“Tujuannya adalah untuk menarik pikiran kita kembali ke masa sekarang dan mengeluarkan segala keruwetan di kepala,” jelasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement