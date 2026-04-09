Tips Atasi Overthinking, Pakai Teknik Ini Biar Cepat Tidur

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan konten edukatif melalui Instagram pribadinya lewat konten "Budi Gemar Sharing" #BGS. Kali ini, ia membahas soal kebiasaan overthinking yang sering mengganggu waktu istirahat, terutama di malam hari.

Dalam unggahannya di Instagram, Budi mengajak masyarakat untuk mengatasi pikiran berlebih dengan teknik sederhana bernama 5-4-3-2-1.

“Punya kebiasaan overthinking sampai mengganggu jam tidur itu rasanya tidak enak sekali. Tubuh sudah lelah, tapi otak terus memproses banyak hal yang belum tentu terjadi,” tulisnya.

Menurutnya, salah satu cara efektif untuk menghentikan kebiasaan overthinking adalah dengan melatih diri untuk hadir sepenuhnya atau be present di momen saat ini. Ia juga membagikan teknik 5-4-3-2-1 yang dapat dilakukan ketika seseorang terbangun di malam hari atau merasa cemas.

Caranya, menyebutkan lima hal yang bisa dilihat, empat hal yang bisa disentuh, tiga hal yang bisa didengar, dua hal yang bisa dicium, dan satu hal yang bisa dirasakan oleh lidah.

Setelah itu, lima hal tersebut disarankan untuk dituliskan, baik di catatan handphone maupun buku, selama kurang lebih 10 menit. Hal itu bertujuan untuk menarik pikiran ke masa sekarang dan mengeluarkan segala yang membuat kusut di kepala.

“Tujuannya adalah untuk menarik pikiran kita kembali ke masa sekarang dan mengeluarkan segala keruwetan di kepala,” jelasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

