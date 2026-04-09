HOME WOMEN LIFE

Profil Egi Fazri yang Ngaku-Ngaku Mirip Vidi Aldiano

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |10:44 WIB
JAKARTA – Nama Egi Fazri tengah ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Ia menjadi sorotan setelah sejumlah selebriti melontarkan sindiran, menyusul dugaan bahwa dirinya memanfaatkan momen duka atas wafatnya Vidi Aldiano.

Kemunculan Egi mencuri perhatian karena ia secara terbuka mengaku memiliki kemiripan dengan Vidi, bahkan sempat menyebut dirinya bisa “menggantikan” sosok penyanyi tersebut. Pernyataan itu memicu beragam reaksi, mulai dari warganet hingga kalangan selebritas, termasuk orang-orang terdekat suami Sheila Dara tersebut.

Profil Egi Fazri

Egi Fazri diketahui bukan sosok baru di dunia hiburan. Ia berkarier sebagai model, kreator konten, serta pemain sinetron. Di media sosial, ia memiliki puluhan ribu pengikut dan cukup aktif membagikan kesehariannya, baik terkait pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Selain itu, Egi juga tercatat pernah menjadi brand ambassador sebuah klinik kecantikan. Ia beberapa kali membagikan aktivitasnya saat menjalani proses syuting FTV melalui akun media sosialnya.

Namanya sempat mencuat pada 2024 lalu saat dikabarkan dekat dengan Eva Manurung, ibu dari Virgoun. Kedekatan tersebut bahkan beberapa kali ditampilkan di hadapan publik, termasuk ketika keduanya tampil bersama di acara televisi.

