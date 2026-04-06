Ada yang Ngaku Mirip Vidi Aldiano, Ayah Buka Suara: Banyak yang Cari Panggung

Ada yang Ngaku Mirip Vidi Aldiano, Ayah Buka Suara: Banyak yang Cari Panggung (Foto: Instagram)

JAKARTA - Sejak kepergian penyanyi Vidi Aldiano, banyak sosok bermunculan dan viral karena mengaitkan Vidi dengan promosi untuk jualan hingga merasa wajahnya mirip dengan almarhum. Fenomena ini pun mendapat tanggapan dari ayah Vidi, Harry Kiss.

Saat ditemui awak media, Harry Kiss menilai kemunculan sosok-sosok yang mengaitkan diri dengan figur publik bukan hal baru, terutama di tengah tren viral di media sosial. Namun, terkait sosok yang merasa mirip anaknya, Harry menyebut bahwa memang banyak oknum yang mencari panggung di tengah kabar duka ini.

“Terus banyak orang yang nyari panggung, ya kan? Ini ya buat saya sih ya orang-orang yang begitu memanfaatkan apa namanya? Yang lagi viral. Mungkin jualan kosmetik lah apa lah gitu. Dimirip-miripin sama Vidi lah gitu,” lanjutnya.

Meski tidak menyebut nama tertentu, pernyataan Harry Kiss ini seolah terkait dengan sosok Egi Fazri yang belakangan ini viral karena disebut-sebut mirip dengan almarhum Vidi Aldiano. Harry bahkan sempat menyinggung pernyataan Deddy Corbuzier yang sebelumnya mengomentari fenomena serupa dengan nada lebih keras.

“Kata Om Deddy Corbuzier itu sampah. Dengar kan di Podhub? Ah, sampah itu katanya Om Deddy. Saya sih nggak tega ngomong itu,” katanya.

Sosok yang Ngaku Mirip Vidi Aldiano

Meski demikian, ia memilih untuk tidak menghakimi secara langsung dan menyikapi hal ini dengan lebih santai. Di sisi lain, di platform X belakangan ramai diperbincangkan soal sosok Egi Fazri.

Netizen menilai konten yang dibuat Egi terlalu sering dikaitkan dengan Vidi Aldiano, sehingga terkesan “memaksakan” kemiripan. Banyak dari mereka juga mengaku merasa risih karena narasi kemiripan tersebut terus diulang dalam berbagai unggahan.