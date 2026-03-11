Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Kenangan Hangat  Vidi Aldiano dan Sheila Dara

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |09:01 WIB
4 Potret Kenangan Hangat  Vidi Aldiano dan Sheila Dara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Potret kenangan hangat pasangan Vidi Aldiano dan Sheila Dara. Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Selama ini, Sheila Dara dikenal setia mendampingi perjuangan Vidi melawan penyakit yang dideritanya.

Banyak warganet juga turut memberikan dukungan moral untuk Sheila melalui berbagai platform media sosial. Mereka berharap sang aktris dapat melewati masa sulit ini dengan kekuatan dan dukungan dari orang-orang terdekat.

Ketegaran Sheila Dara di tengah suasana duka pun menjadi salah satu momen yang paling menyentuh dalam prosesi pemakaman Vidi Aldiano. Berikut adalah beberapa momen hangat kebersamaan Vidi dan Sheila yang diunggah di media sosial mereka.

Potret Kenangan Vidi Aldiano dan Sheila Dara

1. Kompak mengenakan setelan hitam

vidi sheila

2. Momen Vidi menemani Sheila menerima penghargaan

vidi sheila

Halaman:
1 2
      
