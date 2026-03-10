Viral Peramal Ngaku Sudah Prediksi Kematian Vidi, Deddy Corbuzier: Saya Kejar Anda Sampai ke Liang Kubur!

Viral Peramal Ngaku Sudah Prediksi Kematian Vidi, Deddy Corbuzier: Saya Kejar Anda Sampai ke Liang Kubur! (Foto: Instagram)

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengecam adanya unggahan atau konten peramal yang menyatakan sudah memprediksi kematian Vidi Aldiano. Sebagai sahabat, Deddy memberikan pesan sekaligus kecaman terhadap para peramal yang membuat konten ramalan kematian Vidi hanya untuk menaikkan popularitas.

“Kalau sampai ada peramal-peramal palsu itu yang berani bilang sudah saya prediksi Vidi akan meninggal hanya untuk menaikkan popularitas peramal itu. Saya kejar Anda sampai ke liang kubur!!!,” demikian kecaman Deddy dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Ia juga menegaskan bahwa ungkapan tersebut bukanlah sebuah candaan belaka. Namun bisa saja ia lakukan jika masih banyak konten maupun para peramal yang marak membuat ramalan kematian Vidi hanya untuk popularitas di tengah suasana yang masih berduka.

“And I’m not joking. You know I can do this,” tegas dia.

Unggahan tersebut tentu menuai dukungan dari para netizen dan membuat kolom komentar dibanjiri akun centang biru yang juga mendukung Deddy Corbuzier. Salah satunya seperti konten kreator Maell Lee dengan akun @maell_lee yang mengungkapkan dukungan dalam kolom komentar terhadap pernyataan Deddy.