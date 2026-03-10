Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Peramal Ngaku Sudah Prediksi Kematian Vidi, Deddy Corbuzier: Saya Kejar Anda Sampai ke Liang Kubur!

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |11:24 WIB
Viral Peramal Ngaku Sudah Prediksi Kematian Vidi, Deddy Corbuzier: Saya Kejar Anda Sampai ke Liang Kubur!
Viral Peramal Ngaku Sudah Prediksi Kematian Vidi, Deddy Corbuzier: Saya Kejar Anda Sampai ke Liang Kubur! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengecam adanya unggahan atau konten peramal yang menyatakan sudah memprediksi kematian Vidi Aldiano. Sebagai sahabat, Deddy memberikan pesan sekaligus kecaman terhadap para peramal yang membuat konten ramalan kematian Vidi hanya untuk menaikkan popularitas.

“Kalau sampai ada peramal-peramal palsu itu yang berani bilang sudah saya prediksi Vidi akan meninggal hanya untuk menaikkan popularitas peramal itu. Saya kejar Anda sampai ke liang kubur!!!,” demikian kecaman Deddy dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Ia juga menegaskan bahwa ungkapan tersebut bukanlah sebuah candaan belaka. Namun bisa saja ia lakukan jika masih banyak konten maupun para peramal yang marak membuat ramalan kematian Vidi hanya untuk popularitas di tengah suasana yang masih berduka.

“And I’m not joking. You know I can do this,” tegas dia.

Unggahan tersebut tentu menuai dukungan dari para netizen dan membuat kolom komentar dibanjiri akun centang biru yang juga mendukung Deddy Corbuzier. Salah satunya seperti konten kreator Maell Lee dengan akun @maell_lee yang mengungkapkan dukungan dalam kolom komentar terhadap pernyataan Deddy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/612/3206035/vidi-NBgi_large.jpg
Sheila Dara Ikhlas Lepas Kepergian Vidi Aldiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/612/3205999/sheila-PLjn_large.jpg
Ibunda Puji Kesetiaan Sheila Dara Dampingi Vidi Aldiano hingga Nafas Terakhir: Menantuku Sangat Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/194/3194456/vidi_aldiano-a6HO_large.jpg
Vidi Aldiano Tampil Berkumis, Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3191916/vidi-IjX9_large.jpg
Cerita Vidi Aldiano 6 Tahun Berjuang Melawan Kanker: Aku Belajar soal Keikhlasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182466/vidi_aldiano-RK2D_large.jpg
Takut Punya Anak, Vidi Aldiano Khawatir Anaknya Warisi Gen Penyakit Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3168927/vidi-Cw10_large.jpg
Makin Pucat, Vidi Aldiano: Obat Kemo Bikin Kulit Kayak Edward Cullen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement