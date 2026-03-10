Sheila Dara Ikhlas Lepas Kepergian Vidi Aldiano

JAKARTA - Kondisi Sheila Dara Aisha selaku istri almarhum Vidi Aldiano membuat penasaran publik setelah sang penyanyi dinyatakan meninggal dunia usai berjuang melawan kanker ginjal pada 7 Maret 2026.

Di tengah suasana duka tersebut, ibunda Vidi, Besbarini, mengungkapkan kondisi terkini menantunya.

Sheila disebut berusaha tegar menghadapi kenyataan pahit ini. Bahkan, ia sudah menunjukkan keikhlasan atas kepergian suaminya.

"Alhamdulillah Sheila juga siap mendampingi, ikhlas semuanya," ujar Besbarini saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kesetiaan Sheila Dara

Kesetiaan Sheila dalam mendampingi Vidi hingga saat-saat terakhir juga mendapat pujian sang mertua.