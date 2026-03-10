Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ibunda Puji Kesetiaan Sheila Dara Dampingi Vidi Aldiano hingga Nafas Terakhir: Menantuku Sangat Setia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |07:17 WIB
Ibunda Puji Kesetiaan Sheila Dara Dampingi Vidi Aldiano hingga Nafas Terakhir: Menantuku Sangat Setia
Ibunda Puji Kesetiaan Sheila Dara Dampingi Vidi Aldiano hingga Nafas Terakhir: Menantuku Sangat Setia (Foto: Instagram)
JAKARTA - Ibunda Vidi Aldiano, Besbarini, akhirnya angkat bicara setelah sang anak meninggal dunia karena kanker ginjal pada Sabtu, 7 Maret 2026. Ditemui di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan, Besbarini merasa bersyukur atas kehadiran sosok Sheila Dara Aisha di sisi putranya hingga saat-saat terakhir.

Besbarini tak kuasa menahan haru saat menceritakan kesetiaan sang menantu mendampingi Vidi selama masa pemulihan. Menurutnya, Sheila merupakan sosok istri yang sangat setia.

"Oh iya, iya. Istrinya juga sangat setia, alhamdulillah saya punya menantu baik sekali," ujar Besbarini saat ditemui di rumah duka, kawasan Jakarta Selatan.

Tak hanya Sheila Dara, Besbarini juga menyebut bahwa adik-adik Vidi beserta anggota keluarga lainnya hadir di samping Vidi pada detik-detik sebelum sang penyanyi mengembuskan napas terakhir.

Berkat dukungan tersebut, Vidi disebut pergi dengan damai.

Vidi Aldiano dan Sheila Dara

"Dan adik-adiknya Vidi yang sangat luar biasa yang selalu mereka jaga-jaga di sebelah Vidi bersama istri-istri mereka. Dan Vidi pergi dengan sangat-sangat tenang, sangat-sangat tenang," lanjutnya dengan suara bergetar.

Halaman: 1 2
1 2
      
