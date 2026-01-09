Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Vidi Aldiano Tampil Berkumis, Bikin Netizen Pangling

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |17:10 WIB
Vidi Aldiano Tampil Berkumis, Bikin Netizen Pangling
Vidi Aldiano Tampil Berkumis, Bikin Netizen Pangling (Foto: Instragram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano kini kembali tampil di media sosial. Setelah memutuskan vakum dan tak banyak mengunggah postingan, penyanyi yang tengah berjuang melawan kanker ginjal itu tampil beda dengan kumis lebat di wajahnya.

Momen tersebut diunggah Vidi melalui Instagram @vidialdiano saat dirinya terbang ke Maroko bersama sang istri, Sheila Dara, dan sederet sahabat artis. Pelantun Status Palsu itu menunjukkan perubahan penampilannya, termasuk wajahnya yang kini berkumis tebal.

“First night to celebrate love,” tulis Vidi, dikutip Jumat (9/1/2026).

Dalam unggahan tersebut, Vidi dan Sheila tampak memesona saat berpose bersama dengan busana serba putih. Keduanya terlihat memukau dalam sesi pemotretan tersebut.

Diketahui, Vidi terbang ke Maroko untuk menjadi groomsman di pernikahan sang sahabat, Ranggaz Laksamana.

Vidi dan Sheila turut hadir bersama sahabat lainnya, seperti Al Ghazali, Thariq Halilintar, Harris Vriza, Aaliyah Massaid, Mahalini, hingga Alyssa Daguise.

Vidi terlihat lebih segar dan antusias menghadiri hari bahagia sang sahabat. Ia juga turut melakoni rangkaian pemotretan hingga menjalani peran sebagai groomsman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3191916/vidi-IjX9_large.jpg
Cerita Vidi Aldiano 6 Tahun Berjuang Melawan Kanker: Aku Belajar soal Keikhlasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182466/vidi_aldiano-RK2D_large.jpg
Takut Punya Anak, Vidi Aldiano Khawatir Anaknya Warisi Gen Penyakit Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3168927/vidi-Cw10_large.jpg
Makin Pucat, Vidi Aldiano: Obat Kemo Bikin Kulit Kayak Edward Cullen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/194/3165669/vidi-gQq9_large.jpg
Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig saat Tampil di Publik: Apa Aku Sesakit Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/612/3105766/potret_vidi_aldiano_dan_sheila_dara_rayakan_anniversary_pernikahan_di_madinah-ZMdh_large.jpg
Potret Vidi Aldiano dan Sheila Dara Rayakan Anniversary Pernikahan di Madinah, Bikin Adem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/194/3006928/potret-vidi-aldiano-dan-sheila-dara-hadir-di-pernikahan-mahalini-dan-rizky-febian-kompak-pakai-outfit-hitam-fcf49ryu78.jpg
Potret Vidi Aldiano dan Sheila Dara Hadir di Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, Kompak Pakai Outfit Hitam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement