Vidi Aldiano Tampil Berkumis, Bikin Netizen Pangling

Penyanyi Vidi Aldiano kini kembali tampil di media sosial. Setelah memutuskan vakum dan tak banyak mengunggah postingan, penyanyi yang tengah berjuang melawan kanker ginjal itu tampil beda dengan kumis lebat di wajahnya.

Momen tersebut diunggah Vidi melalui Instagram @vidialdiano saat dirinya terbang ke Maroko bersama sang istri, Sheila Dara, dan sederet sahabat artis. Pelantun Status Palsu itu menunjukkan perubahan penampilannya, termasuk wajahnya yang kini berkumis tebal.

“First night to celebrate love,” tulis Vidi, dikutip Jumat (9/1/2026).

Dalam unggahan tersebut, Vidi dan Sheila tampak memesona saat berpose bersama dengan busana serba putih. Keduanya terlihat memukau dalam sesi pemotretan tersebut.

Diketahui, Vidi terbang ke Maroko untuk menjadi groomsman di pernikahan sang sahabat, Ranggaz Laksamana.

Vidi dan Sheila turut hadir bersama sahabat lainnya, seperti Al Ghazali, Thariq Halilintar, Harris Vriza, Aaliyah Massaid, Mahalini, hingga Alyssa Daguise.

Vidi terlihat lebih segar dan antusias menghadiri hari bahagia sang sahabat. Ia juga turut melakoni rangkaian pemotretan hingga menjalani peran sebagai groomsman.