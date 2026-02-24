IDAI Tuntut Kemenkes Imbas Pemecatan Dokter Spesialis Anak

JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengecam keputusan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, terkait mutasi dan pemecatan dr. Piprim Basarah Yanuarso, dr. Hikari Ambara Sjakti, dr. Fitri Hartanto, dan dr. Risky Ardiansyah.

Sejumlah dokter anak dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dengan mengenakan pakaian hitam sebagai bentuk solidaritas terhadap empat anggota IDAI tersebut sekaligus menyatakan penolakan atas keputusan Menteri Kesehatan.

“Ada empat anggota kami yang dimutasikan hingga dipecat dari tempat kerjanya. Padahal, semuanya hanya ingin menunjukkan integritas profesinya,” ujar Ketua Umum Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, Aryono Hendarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Aryono menyampaikan bahwa tindakan mutasi dan pemecatan tersebut diduga berkaitan dengan sikap kritis keempat dokter spesialis anak terhadap keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam pembentukan kolegium profesi kedokteran.

Menurutnya, sikap kritis tersebut justru berujung pada keputusan mutasi hingga pemberhentian terhadap para dokter yang bersangkutan.