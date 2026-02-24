Jelang Kepala Tiga, Anrez Putra Adelio Mulai Batasi Gula saat Buka Puasa

JAKARTA - Aktor Anrez Putra Adelio tetap antusias menjalani Ramadhan tahun ini. Di tengah masalahnya dengan sang kekasih, Friceilda Prillea alias Icel, Anrez bahkan masih memprioritaskan kesehatan fisik dengan menjaga pola makan hingga rutin berolahraga.

Di usianya yang hampir menginjak 29 tahun, Anrez mulai memperhatikan asupan nutrisi, terutama kadar gula.

Meski tidak memiliki pantangan makanan yang ekstrem, Anrez mengaku mulai waspada terhadap efek gula bagi kesehatan tubuhnya di masa depan.

"Aku nggak sih (jaga pola makan), cuma paling karena umur udah mau 29 ya, paling kurang-kurangin gula aja deh pas buka puasa tuh. Serem kalau langsung makan yang manis-manis," ungkap Anrez, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, Anrez cukup disiplin berolahraga demi menjaga kondisi badan tetap fit meski sedang berpuasa.