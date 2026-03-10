Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Ibu-Ibu Jangan Khawatir, Kemenkes Pastikan Vaksin MR Aman untuk Imunisasi Cegah Campak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |08:08 WIB
Ibu-Ibu Jangan Khawatir, Kemenkes Pastikan Vaksin MR Aman untuk Imunisasi Cegah Campak
Ibu-Ibu Jangan Khawatir, Kemenkes Pastikan Vaksin MR Aman untuk Imunisasi Cegah Campak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin campak-rubella (MR) di Indonesia dalam kondisi aman untuk mendukung percepatan pelaksanaan imunisasi dalam merespons peningkatan kasus campak di sejumlah daerah.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, menyampaikan bahwa penyediaan vaksin menjadi salah satu faktor kunci dalam pengendalian wabah campak selain kegiatan surveilans dan deteksi dini kasus.

“Dalam merespons kejadian luar biasa campak, salah satu faktor penting selain surveilans adalah penyediaan vaksin untuk pelaksanaan imunisasi. Pemerintah telah merencanakan percepatan pelaksanaan Outbreak Response Immunization di daerah-daerah dengan kasus tinggi,” ujar Rizka Andalusia.

Berdasarkan data per 6 Maret 2026, stok vaksin MR di Indonesia dipastikan mencukupi. Di tingkat pusat tersedia sekitar 9,5 juta dosis vaksin, sementara di daerah telah terdistribusi sekitar 6,6 juta dosis yang tersebar di dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas.

“Kami memastikan stok vaksin tersedia dan terus melakukan distribusi dari pusat ke daerah, terutama pada wilayah yang stoknya mulai menurun. Seluruh provinsi saat ini memiliki ketersediaan vaksin dengan tingkat stok di atas dua bulan,” jelasnya.

Vaksin Campak

Kementerian Kesehatan juga melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan vaksin secara real-time melalui sistem Satu Sehat Logistik (SSL), yang memantau inventori logistik hingga tingkat puskesmas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/482/3205523/campak-i9gT_large.jpg
Apakah Campak pada Orang Dewasa Menular? Ini Penjelasan Medisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/629/3205509/campak-SnDg_large.jpg
Kemenkes: Tingkat Penularan Penyakit Campak Sangat Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/481/3165441/campak-T6OD_large.jpg
Kasus Campak Melonjak, Kenali Gejala dan Pengobatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/481/2975878/kasus-campak-meningkat-di-amerika-serikat-who-prediksi-ada-wabah-di-akhir-2024-Cwtn8zASYw.jpg
Kasus Campak Meningkat di Amerika Serikat, WHO Prediksi Ada Wabah di Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/483/2857053/waktu-terbaik-lakukan-imunisasi-campak-pada-anak-orangtua-wajib-tahu-HgY6RN2oHm.jpg
Waktu Terbaik Lakukan Imunisasi Campak pada Anak, Orangtua Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/483/2786870/apakah-campak-dan-gabagen-itu-sama-Kc7mdoBoWW.jpg
Apakah Campak dan Gabagen Itu Sama?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement