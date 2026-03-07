Apakah Campak pada Orang Dewasa Menular? Ini Penjelasan Medisnya

JAKARTA – Penyakit Campak sering dianggap sebagai penyakit yang hanya dialami anak-anak. Namun kenyataannya, orang dewasa juga bisa terinfeksi virus ini, terutama jika belum mendapatkan vaksinasi lengkap atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Bahkan, pada beberapa kasus, campak yang menyerang orang dewasa dapat menimbulkan gejala yang lebih berat dibandingkan pada anak-anak. Selain menyebabkan rasa tidak nyaman, penyakit ini juga berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti infeksi paru-paru atau gangguan pada sistem saraf.

Apa Itu Campak?

Campak atau measles merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Infeksi ini umumnya menyerang saluran pernapasan sebelum menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah.

Penularan terjadi melalui percikan droplet di udara, misalnya ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Virus campak dikenal sangat mudah menular dan bahkan dapat bertahan di udara maupun di permukaan benda selama beberapa jam. Karena itu, risiko penularan cukup tinggi, terutama di tempat yang padat atau memiliki ventilasi buruk.

Penyebab Campak pada Orang Dewasa

Penyebab utama campak adalah infeksi virus yang masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan, seperti hidung dan mulut, atau melalui mata. Setelah masuk, virus akan berkembang di paru-paru dan menyerang sel-sel sistem kekebalan tubuh.