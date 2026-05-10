Park Hyatt Jakarta Gelar Artisan Market, Dukung Seni dan Budaya Lokal

JAKARTA - Park Hyatt Jakarta menggelar Mother’s Day Artisan Market at The Park menjelang peringatan Hari Ibu. Acara ini digelar sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas artisan lokal.

Acara tersebut menjadi artisan market pertama yang diadakan Park Hyatt Jakarta dan menghadirkan sekitar 20 hingga 25 vendor butik lokal di Jakarta.

EAM Food and Beverage Park Hyatt Jakarta, Charles Somasekar, mengatakan bahwa seni dan budaya merupakan salah satu pilar utama brand Park Hyatt Jakarta.

Menurutnya, lokasi hotel yang berada dekat kawasan Monumen Nasional membuat pihaknya ingin lebih dekat dengan identitas budaya lokal dan komunitas kreatif di Jakarta. Karena itu, Hari Ibu dinilai menjadi momen yang tepat untuk menghadirkan artisan market yang melibatkan vendor lokal dan keluarga.

“Hari Ibu adalah hari yang sangat spesial bagi keluarga dan anak-anak, dan bagi kami juga,” ujar Charles pada Sabtu (9/5/2026).

Art Market Perdana

Charles menjelaskan, acara ini merupakan Art Market pertama yang diselenggarakan oleh Park Hyatt Jakarta. Ia mengungkapkan proses persiapannya memerlukan waktu cukup panjang, terutama untuk mengumpulkan dan mengkurasi puluhan vendor yang terlibat.

Meski begitu, ia memastikan acara serupa tidak akan berhenti sampai di sini.