Kolaborasi Eksklusif Bersama Zuzzona, Park Hyatt Jakarta Hadirkan Kuliner Jepang-Italia

JAKARTA – Park Hyatt Jakarta menghadirkan kolaborasi kuliner internasional bersama Zuzzona Restaurant melalui konsep Itameshi atau perpaduan masakan Jepang dan Italia di KITA Restaurant.

Founder of Zozzona Restaurant, Christopher Mark, mengaku antusias dapat membawa pengalaman kuliner khas Zuzzona ke Jakarta melalui kolaborasi bersama Park Hyatt Jakarta.

“Pertama-tama, kami sangat senang dan bangga bisa bekerja sama dengan Park Hyatt. Ini adalah brand yang luar biasa dan kami adalah penggemar berat mereka. Kami juga sangat senang bisa berada di Jakarta, karena kota ini memiliki dunia kuliner (food and beverage scene) yang sangat menarik, banyak koki berbakat, dan banyak orang-orang hebat di sini. Kami hanya ingin membawa sedikit cita rasa dari apa yang kami lakukan ke sini,” ujar Chris kepada iNews Media Group, Jumat (8/5/2026).

1. Perkembangan Industri Kuliner Dinamis

Menurut Chris, Jakarta menjadi pasar yang menarik karena perkembangan industri kulinernya yang dinamis. Masyarakat juga terbuka terhadap konsep baru.

“Jakarta adalah pasar yang sangat luar biasa untuk dimasuki. Pasarnya terus berkembang, orang-orangnya berani mencoba hal-hal baru, dan ada banyak kegembiraan di sini,” kata Chris.