Park Hyatt Jakarta Sajikan Omakase Pasta, Perpaduan Cita Rasa Mewah Jepang dan Italia

JAKARTA – Park Hyatt Jakarta menghadirkan rangkaian kuliner Master of Food and Wine dengan konsep baru bertajuk “Omakase Pasta” di KITA Restaurant. Konsep ini memadukan cita rasa Jepang dan Italia dalam pengalaman bersantap malam eksklusif.

EAM of Food and Beverage Park Hyatt Jakarta, Charles Somasekar, mengatakan rangkaian Master of Food and Wine kali ini dibuat dalam format yang lebih eksklusif.

“Kami mengadakan serangkaian acara ini 3 atau 4 hari. Kami membuatnya seperti acara satu hari di sini, dan mungkin bulan depan kami akan mengadakan satu acara lagi,” ujarnya kepada iNews Media Group, Jumat (8/5/2026).

1. Angkat Gaya Kuliner Itameshi

Charles menjelaskan bahwa konsep Omakase Pasta mengangkat gaya kuliner Itameshi, yaitu perpaduan masakan Jepang dan Italia dengan penggunaan teknik memasak Italia serta bahan-bahan premium Jepang. Dalam acara ini, Park Hyatt Jakarta menghadirkan kolaborasi bersama Zozzona Restaurant.

“Mengapa Omakase Pasta? Karena menurut saya ini adalah konsep baru yang menyenangkan. Ada jenis kuliner yang disebut masakan Itameshi, yaitu perpaduan Jepang-Italia, di mana koki menggunakan teknik Italia tetapi menggunakan bahan-bahan Jepang berkualitas tinggi,” kata Charles.

Menurutnya, konsep tersebut dipilih untuk memberikan pengalaman baru kepada pelanggan setia KITA Restaurant yang selama ini dikenal sebagai restoran Jepang premium dan tidak menyajikan menu pasta.

“Jadi ini adalah pasta gaya Jepang,” lanjut Charles.