Jepang Jadi Destinasi Favorit Wisatawan RI

JAKARTA – Jepang masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan Indonesia, baik untuk wisata budaya, eksplorasi kota, maupun pengalaman musiman seperti winter dan sakura. Minat masyarakat terhadap perjalanan ke Jepang pun terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemudahan akses serta semakin beragamnya pilihan pengalaman wisata yang ditawarkan.

Seiring dengan meningkatnya minat tersebut, preferensi wisatawan juga mengalami perubahan. Tidak sedikit wisatawan yang kini mencari perjalanan yang lebih praktis, terarah, sekaligus tetap nyaman. Di sisi lain, kebutuhan akan perjalanan yang lebih personal dan fleksibel juga semakin meningkat, terutama di kalangan keluarga, pasangan, maupun perusahaan.

AWS Tour mencatat adanya peningkatan minat terhadap dua jenis layanan utama, yaitu Open Trip dan Private Trip. Open Trip menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati perjalanan yang terorganisir dengan biaya yang lebih efisien, sementara Private Trip semakin diminati oleh wisatawan yang mengutamakan fleksibilitas dan kenyamanan.

Furqon perwakilan dari AWS Tour menyampaikan, “Kami melihat adanya pergeseran preferensi wisatawan. Sebagian besar masih mencari perjalanan yang praktis melalui open trip, terutama bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Jepang. Namun di sisi lain, permintaan private trip juga meningkat secara signifikan, karena wisatawan menginginkan perjalanan yang lebih fleksibel, tidak terburu-buru, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.”

Open Trip AWS Tour mencakup destinasi populer seperti Tokyo, Kyoto, Osaka, hingga Golden Route. Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta tanpa perlu mengatur detail perjalanan secara mandiri, dengan fasilitas yang mencakup tiket pesawat pulang-pergi, akomodasi, transportasi, guide, hingga pengurusan eVisa.

Sementara itu, layanan Private Trip memberikan pengalaman perjalanan yang lebih eksklusif, dengan fleksibilitas penuh dalam menentukan rute, durasi, serta aktivitas selama perjalanan. Didukung oleh private car dan pendampingan guide berbahasa Indonesia, layanan ini memungkinkan wisatawan menikmati Jepang dengan ritme yang lebih santai dan personal.





(Kurniasih Miftakhul Jannah)

