Ragunan Targetkan 400 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran

Ragunan Targetkan 400 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran, Kunjungan Harian Tembus 80 Ribu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kawasan Taman Margasatwa Ragunan masih menjadi primadona wisata warga selama libur Lebaran 2026.

Hingga hari ketiga pembukaan atau H+3 Lebaran, Selasa (24/3/2026), jumlah pengunjung terus menunjukkan tren tinggi.

Kepala Humas Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan pada hari pertama pembukaan tercatat sebanyak 72.000 pengunjung.

Sementara pada hari kedua, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 80.000 orang.

“Untuk hari ini masih tinggi ya, data pukul 11.00 WIB sudah 40.000 pengunjung masuk ke Ragunan dan masih panjang perjalanannya sampai pukul 16.00,” ujarnya saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Selasa (24/3/2026).

Ia memperkirakan jumlah pengunjung pada hari ketiga ini tetap tinggi hingga penutupan operasional sore hari.