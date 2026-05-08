HOME WOMEN HEALTH

Kronologi Meninggalnya dr Myta Aprilia Diungkap Kemenkes, Sempat Linglung di Depan Kos Gunakan Seragam

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |11:05 WIB
Kronologi meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmi diungkap Kemenkes. (Foto: Instagram)
KRONOLOGI meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmi diungkap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). Diketahui, dr. Myta Aprilia Azmi merupakan seorang dokter internship di RSUD K.H Daud Arif Kuala Tungkal Jambi.

Ada fakta mengejutkan yang terungkap bahwa almarhumah pernah ditemukan linglung di kos setelah sebelumnya mengirimkan voice note dengan nada sesak napas kepada sesama rekan internship. Pesan suara itu dikirim untuk bertukar jadwal jaga.

Kemenkes

1. Kronologi Meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmi

Kronologi meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmi diungkapkan langsung oleh Plt Dirjen Inspektorat Kementerian Kesehatan, Rudi Supriatna Nata Saputra, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis 7 Mei 2026.

Rudi mengatakan, sore hari setelah dr. Myta meminta bertukar jaga dengan rekannya. Almarhum disebutkan orangtuanya tidak bisa dihubungi, sehingga orangtua menghubungi MZ yang merupakan kakak angkatnya untuk mencari dr. Myta.

“Ibu kandung dari dokter MAA ini menghubungi MZ, MZ itu kakak angkatnya yang ada di Rumah Sakit Kuala Tungkal dan langsung menghubungi Dokter F untuk mencari dokter MAA, karena informasinya ibunya menghubungi dokter MAA itu enggak bisa,” kata Rudi.

Usai dicari, dr. Myta ditemukan sedang berdiri dalam kondisi linglung di bawah tangga kosannya. Tidak hanya itu, kondisi linglung terlihat dari pakaian yang dikenakan, di mana almarhumah disebut tidak menggunakan jilbab, menggunakan celana pendek, namun mengenakan seragam jaga.

“Setelah ditanya oleh dokter F tadi, dokter MAA menjawab dia ingin berangkat jaga,” ucap dia.

 

