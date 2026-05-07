HOME WOMEN HEALTH

Kasus DBD Meningkat, IDAI Imbau Anak-anak Segera Divaksin Dengue

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |10:35 WIB
Kasus DBD Meningkat, IDAI Imbau Anak-anak Segera Divaksin Dengue
IDAI Imbau Anak-anak Segera Divaksin Dengue. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Infeksi virus dengue, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan DBD, masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menunjukkan rata-rata kasus DBD dalam lima tahun terakhir meningkat hampir tiga kali lipat pada 20 tahun terakhir.

Siklus puncak kasus yang kini terjadi lebih cepat dari sekitar 10 tahun menjadi 3 tahun atau kurang. Karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengimbau anak-anak segera divaksin dengue.

1. Tidak Lagi Bersifat Musiman

Penyakit DBD dinilai tidak lagi bersifat musiman. Penyakit ini ada sepanjang tahun dan dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K), Ketua Satgas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), menekankan bahwa DBD memiliki karakteristik yang unik. Pasalnya, perjalanan penyakitnya tidak selalu dapat diprediksi.

“Seorang anak dengan gejala awal DBD yang umum, seperti demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, hingga mual atau muntah, kadang dapat terjadi perburukan yang cepat yaitu terjadi perdarahan hebat dan syok. Selain itu dapat terjadi komplikasi lain seperti kejang dan penurunan kesadaran,” ungkap dr. Hartono dalam keterangan resminya.

Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Sekira 75% kasus DBD terjadi pada kelompok usia 5–44 tahun, dengan proporsi kematian terbesar, yaitu sekitar 41%, terjadi pada kelompok usia 5–14 tahun, yang dapat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh yang masih berkembang serta keterlambatan dalam mengenali gejala.

Karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengendalian lingkungan melalui 3M Plus hingga perlindungan tambahan yakni vaksin dengue sebagai bagian dari pendekatan yang komprehensif.

“Dalam praktiknya, tenaga kesehatan dapat membantu masyarakat memahami berbagai opsi pencegahan yang tersedia, termasuk imunisasi. Sejalan dengan persetujuan BPOM terbaru, imunisasi dengue direkomendasikan bagi anak-anak usia 4 hingga 18 tahun,” jelasnya.

 

