Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Kewaspadaan Campak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |12:19 WIB
Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Kewaspadaan Campak
Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Kewaspadaan Campak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026 tentang kewaspadaan terhadap penyakit campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kasus campak serta terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah di Indonesia.

Berdasarkan data hingga minggu ke-11 tahun 2026, tercatat sebanyak 58 KLB campak di 39 kabupaten/kota yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah kasus sempat mencapai 2.740 pada awal tahun, meskipun kini menunjukkan tren penurunan menjadi 177 kasus.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Andi Saguni, menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan kelompok yang rentan tertular karena intensitas kontak dengan pasien.

“Dengan meningkatnya kasus campak dan tingginya angka perawatan di rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, langkah kewaspadaan dan perlindungan harus diperkuat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Andi Saguni.

Sebagai upaya pengendalian, Kemenkes telah melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) serta Catch-Up Campaign Campak/MR (CUC) di 102 kabupaten/kota dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan. Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, khususnya di lingkungan fasilitas kesehatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/629/3206007/vaksin-9MHg_large.jpg
Ibu-Ibu Jangan Khawatir, Kemenkes Pastikan Vaksin MR Aman untuk Imunisasi Cegah Campak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/481/3165441/campak-T6OD_large.jpg
Kasus Campak Melonjak, Kenali Gejala dan Pengobatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/481/2975878/kasus-campak-meningkat-di-amerika-serikat-who-prediksi-ada-wabah-di-akhir-2024-Cwtn8zASYw.jpg
Kasus Campak Meningkat di Amerika Serikat, WHO Prediksi Ada Wabah di Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/483/2857053/waktu-terbaik-lakukan-imunisasi-campak-pada-anak-orangtua-wajib-tahu-HgY6RN2oHm.jpg
Waktu Terbaik Lakukan Imunisasi Campak pada Anak, Orangtua Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/483/2786870/apakah-campak-dan-gabagen-itu-sama-Kc7mdoBoWW.jpg
Apakah Campak dan Gabagen Itu Sama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/483/2779373/angka-kasus-terus-bertambah-kenali-gejala-campak-yang-harus-diwaspadai-mQr514WxpH.JPG
Angka Kasus Terus Bertambah, Kenali Gejala Campak yang Harus Diwaspadai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement