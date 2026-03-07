Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kemenkes: Tingkat Penularan Penyakit Campak Sangat Tinggi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |10:54 WIB
Kemenkes: Tingkat Penularan Penyakit Campak Sangat Tinggi
Kemenkes: Tingkat Penularan Penyakit Campak Sangat Tinggi (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini situasi campak nasional dan global. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah masih ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan data nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 kematian (CFR 0,1 persen). Sementara pada tahun 2026 hingga Minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian (CFR 0,05 persen). Pada periode tersebut, terjadi 21 KLB suspek campak dan 13 KLB campak terkonfirmasi laboratorium yang tersebar di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.

Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa campak merupakan penyakit yang sangat menular sehingga memerlukan kewaspadaan dan respons cepat.

“Campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Karena itu, setiap peningkatan kasus harus direspons dengan cepat melalui surveilans yang kuat dan pelaporan yang tepat waktu,” ujar dr. Andi.

Ia menjelaskan bahwa penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/481/3165441/campak-T6OD_large.jpg
Kasus Campak Melonjak, Kenali Gejala dan Pengobatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/481/2975878/kasus-campak-meningkat-di-amerika-serikat-who-prediksi-ada-wabah-di-akhir-2024-Cwtn8zASYw.jpg
Kasus Campak Meningkat di Amerika Serikat, WHO Prediksi Ada Wabah di Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/483/2857053/waktu-terbaik-lakukan-imunisasi-campak-pada-anak-orangtua-wajib-tahu-HgY6RN2oHm.jpg
Waktu Terbaik Lakukan Imunisasi Campak pada Anak, Orangtua Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/483/2786870/apakah-campak-dan-gabagen-itu-sama-Kc7mdoBoWW.jpg
Apakah Campak dan Gabagen Itu Sama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/483/2779373/angka-kasus-terus-bertambah-kenali-gejala-campak-yang-harus-diwaspadai-mQr514WxpH.JPG
Angka Kasus Terus Bertambah, Kenali Gejala Campak yang Harus Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/481/2778880/terus-bertambah-kasus-penyakit-campak-di-papua-jadi-469-f8uSWnF5JY.JPG
Terus Bertambah, Kasus Penyakit Campak di Papua Jadi 469
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement