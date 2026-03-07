Viral Video Pria Pergoki Calon Istri Selingkuh di Hotel Seminggu Sebelum Akad Nikah

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memergoki calon istrinya di sebuah hotel viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, perempuan yang disebut sebagai calon mempelai wanita diduga tengah bersama pria lain, padahal pernikahan mereka dikabarkan tinggal menghitung hari.

Peristiwa tersebut disebut terjadi di sebuah hotel di kawasan BSD City, Tangerang. Melansir instagram lets.talkandenjoy, video beredar melalui media sosial dan menarik perhatian warganet karena momen tersebut terjadi sekitar satu minggu sebelum rencana akad nikah.

Dalam unggahan yang beredar, pria berinisial AS (25) terlihat merekam kejadian tersebut menggunakan ponselnya. Ia mendatangi hotel tersebut dan menemukan calon istrinya, NH (23), keluar dari salah satu kamar.

Dalam rekaman itu, NH tampak mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan jilbab serta masker yang menutupi wajahnya. Ketika bertemu dengan AS di depan kamar hotel, perempuan tersebut terlihat terkejut.

AS kemudian menanyakan keberadaan calon istrinya di tempat tersebut. Sambil merekam video, ia tampak berusaha menahan emosi ketika mengonfrontasi NH.