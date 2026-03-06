Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Presiden dan Pemimpin Dunia Berzodiak Libra, Salah Satunya Prabowo

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |11:16 WIB
6 Presiden dan Pemimpin Dunia Berzodiak Libra, Salah Satunya Prabowo
6 Presiden dan Pemimpin Dunia Berzodiak Libra, Salah Satunya Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah pemimpin dunia diketahui memiliki zodiak Libra, yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan karakter diplomatis, seimbang, dan kemampuan memimpin. Menariknya, beberapa tokoh politik besar yang pernah atau sedang memimpin negara juga lahir dalam rentang tanggal zodiak tersebut.

Salah satunya adalah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Berikut beberapa presiden dan pemimpin dunia yang memiliki zodiak Libra.

1. Prabowo Subianto

Presiden ke-8 Republik Indonesia ini lahir pada 17 Oktober 1951. Pada 17 Oktober 2025, Prabowo genap berusia 74 tahun. Ia resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia untuk periode 2024–2029.

2. Vladimir Putin

Presiden Rusia ini lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad (sekarang St. Petersburg). Putin telah menjadi salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang di Eropa, setelah Presiden Belarus, Alexander Lukashenko.

3. Benjamin Netanyahu

Perdana Menteri Israel ini lahir pada 21 Oktober 1949. Netanyahu telah beberapa kali menjabat sebagai PM Israel, yakni pada 1996–1999, 2009–2021, dan kembali menjabat sejak Desember 2022. Ia juga dikenal sebagai pemimpin Partai Likud serta pernah menduduki sejumlah posisi menteri dalam pemerintahan Israel.

4. Mahatma Gandhi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/612/3202928/zodiak-0rEF_large.jpg
Ramalan Zodiak Cancer 2026: Karier, Asmara, Keuangan, dan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201683/zodiak-Szkn_large.jpg
Ramalan Zodiak Gemini 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201641/valentine-XAPZ_large.jpg
Ide Hadiah Valentine yang Cocok Sesuai Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/612/3200318/zodiak-HVE2_large.jpg
Ramalan Zodiak Taurus 2026: Karier, Cinta, Keuangan, dan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198668/zodiak-nI7X_large.jpg
Ramalan Zodiak Aries 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197298/zodiak-Trx8_large.jpg
Ramalan Zodiak Pisces 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement