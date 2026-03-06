6 Presiden dan Pemimpin Dunia Berzodiak Libra, Salah Satunya Prabowo

JAKARTA – Sejumlah pemimpin dunia diketahui memiliki zodiak Libra, yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan karakter diplomatis, seimbang, dan kemampuan memimpin. Menariknya, beberapa tokoh politik besar yang pernah atau sedang memimpin negara juga lahir dalam rentang tanggal zodiak tersebut.

Salah satunya adalah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Berikut beberapa presiden dan pemimpin dunia yang memiliki zodiak Libra.

1. Prabowo Subianto

Presiden ke-8 Republik Indonesia ini lahir pada 17 Oktober 1951. Pada 17 Oktober 2025, Prabowo genap berusia 74 tahun. Ia resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia untuk periode 2024–2029.

2. Vladimir Putin

Presiden Rusia ini lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad (sekarang St. Petersburg). Putin telah menjadi salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang di Eropa, setelah Presiden Belarus, Alexander Lukashenko.

3. Benjamin Netanyahu

Perdana Menteri Israel ini lahir pada 21 Oktober 1949. Netanyahu telah beberapa kali menjabat sebagai PM Israel, yakni pada 1996–1999, 2009–2021, dan kembali menjabat sejak Desember 2022. Ia juga dikenal sebagai pemimpin Partai Likud serta pernah menduduki sejumlah posisi menteri dalam pemerintahan Israel.

4. Mahatma Gandhi