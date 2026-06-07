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Rambut Rontok dan Dahi Makin Lebar? Ternyata Ini Penyebabnya

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |18:00 WIB
Rambut Rontok dan Dahi Makin Lebar? Ternyata Ini Penyebabnya
Ilustrasi rambut rontok dan dahi melebar. (Foto: dok Freepik/stockking)
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JAKARTA - Pernahkah kamu mendapati rambut rontok dan bagian dahi semakin melebar membentuk huruf M? Jika pernah, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sepele. Bisa jadi rambut kamu terganggu hormon DHT tubuh yang bisa membuat rambut kamu semakin rontok dan tipis. 

Dokter umum sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun instagramnya mengatakan, kondisi tersebut merupakan tanda-tanda bahwa rambut sudah terganggu oleh hormon DHT atau Dihydrotestosterone. 

Hormon tersebut merupakan androgen yang berasal dari testosteron yang bisa memicu kerusakan rambut dan kebotakan. Hal itu disebabkan karena hormon DHT yang berdekatan dengan folikel rambut. 

”Soalnya ini tanda akar rambut kita lagi diganggu hormon DHT dari dalam tubuh. Hormon ini nempel di akar dan nyuruh rambut berhenti tumbuh. Akhirnya tempat tumbuh rambut menyusut. Makanya helai rambut makin lama makin tipis,” kata dr. Cecep dikutip Minggu (7/6/2026).

Ia menjelaskan, kebotakan pertama biasanya terjadi pada bagian rambut yang dekat dengan dahi. Sehingga, kebotakan terjadi secara berpola salah satunya yang kerap ditemui adalah kebotakan kepala dekat dahi yang membentuk huruf M. 

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