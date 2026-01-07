Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Penyebab Rambut Rontok saat Cuaca Dingin, Ini Tips Mengatasinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |14:46 WIB
Penyebab Rambut Rontok saat Cuaca Dingin, Ini Tips Mengatasinya
Penyebab Rambut Rontok saat Cuaca Dingin, Ini Tips Mengatasinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kerontokan rambut juga bisa dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung. Seperti saat musim dingin, yang cenderung membuat rambut lebih mudah rontok dan patah.

Udara musim dingin cenderung memiliki kelembapan rendah, yang dapat menghilangkan kelembapan alami pada kulit kepala dan helaian rambut. Hal inilah yang membuat rambut menjadi mudah kering, rapuh, dan rentan patah.

Untuk itu, para ahli dari Byrdie memberikan sejumlah tips praktis untuk menjaga rambut tetap sehat dan kuat meski di cuaca dingin:

Hindari Mandi dengan Air yang Terlalu Panas

Air dengan suhu terlalu panas dapat mengikis minyak alami kulit kepala dan rambut, sehingga membuat rambut menjadi lebih kering dan rapuh. Pilihlah air hangat yang nyaman saat keramas.

Selalu Gunakan Kondisioner yang Melembapkan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/611/3168754/ketombe-XIKu_large.jpg
Lawan Ketombe! 5 Langkah Rambut Bersih dan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126788/5_gaya_rambut_lebaran_ala_artis_cantik_indonesia_ariel_tatum_hingga_alyssa_daguise-F3BD_large.jpg
5 Gaya Rambut Lebaran ala Artis Cantik Indonesia, Ariel Tatum hingga Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/611/3111722/5_tips_styling_rambut_ala_rey_nathanael-IpA6_large.jpg
5 Tips Styling Rambut Ala Rey Nathanael
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/611/3111594/tren_gaya_rambut_2025_yang_wajib_dicoba_jangan_sampai_ketinggalan-wbdp_large.jpg
Tren Gaya Rambut 2025 yang Wajib Dicoba, Jangan Sampai Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/611/2896238/tren-warna-rambut-baru-cowboy-copper-yang-lagi-viral-di-tiktok-cTzCucJ8cU.jpg
Tren Warna Rambut Baru Cowboy Copper yang Lagi Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/611/2833691/6-inspirasi-warna-cat-rambut-highlight-pria-yang-keren-dijamin-gak-norak-ZK6vdFcZ1h.jpg
6 Inspirasi Warna Cat Rambut Highlight Pria yang Keren, Dijamin Gak Norak!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement