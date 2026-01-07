Penyebab Rambut Rontok saat Cuaca Dingin, Ini Tips Mengatasinya

JAKARTA - Kerontokan rambut juga bisa dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung. Seperti saat musim dingin, yang cenderung membuat rambut lebih mudah rontok dan patah.

Udara musim dingin cenderung memiliki kelembapan rendah, yang dapat menghilangkan kelembapan alami pada kulit kepala dan helaian rambut. Hal inilah yang membuat rambut menjadi mudah kering, rapuh, dan rentan patah.

Untuk itu, para ahli dari Byrdie memberikan sejumlah tips praktis untuk menjaga rambut tetap sehat dan kuat meski di cuaca dingin:

Hindari Mandi dengan Air yang Terlalu Panas

Air dengan suhu terlalu panas dapat mengikis minyak alami kulit kepala dan rambut, sehingga membuat rambut menjadi lebih kering dan rapuh. Pilihlah air hangat yang nyaman saat keramas.

Selalu Gunakan Kondisioner yang Melembapkan