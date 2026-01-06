Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ariana Grande Buka Tahun 2026 dengan Rambut Baru, dari Pirang ke Merah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:13 WIB
Ariana Grande Buka Tahun 2026 dengan Rambut Baru, dari Pirang ke Merah
Ariana Grande Buka Tahun 2026 dengan Rambut Baru, dari Pirang ke Merah. (Foto: IG Ariana Grande)
A
A
A

JAKARTA - Ariana Grande mencuri perhatian publik lewat penampilan glamornya saat menghadiri 31st Annual Critics Choice Awards pada 3 Januari 2026. Bukan hanya lewat busana dan riasannya, tetapi juga perubahan gaya rambutnya yang langsung menjadi perbincangan hangat.

Ariana tampil dengan warna rambut baru bernuansa cokelat kemerahan yang hangat. Warna ini jauh berbeda dari gaya pirang yang sudah melekat kuat pada citranya selama beberapa waktu terakhir saat promosi film Wicked.

Melengkapi penampilannya, rambut baru Ariana dipadukan dengan poni dan ditata dengan elegan. Tampilan tersebut menciptakan siluet yang klasik sekaligus modern.

Perubahan ini disorot karena Ariana sebelumnya dikenal dengan rambut pirang terang, terutama selama promosi film Wicked, di mana ia memerankan karakter Glinda si Penyihir Baik.

 

