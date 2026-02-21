5 Model Busana Muslim yang Sedang Tren 2026

JAKARTA - Memasuki bulan Ramadan, banyak masyarakat, mulai dari kalangan biasa hingga artis ternama, beramai-ramai membeli baju muslim yang tengah tren saat ini. Biasanya, mereka membeli baju muslim sebagai pakaian untuk dikenakan nanti pada hari raya.

Mengutip dari maisonestrellas.com, ada beberapa model baju muslim yang saat ini tengah digandrungi. Beberapa model tersebut biasa dikenal dengan busana sopan.

Merebaknya tren model busana sopan ini sendiri dipengaruhi oleh pergeseran anggapan bahwa busana sopan dulu dianggap sebagai kategori khusus, tetapi kini mendapatkan perhatian, sumber daya, dan energi kreatif yang sama seperti segmen lainnya.

Apalagi, banyak konsumen muda saat ini yang melek digital, sadar global, dan memiliki ekspektasi khusus terhadap pakaian mereka. Mereka lebih memilih busana yang elegan, memiliki fungsi praktis, bahkan mencerminkan identitas budaya secara personal.

Lalu, tren model baju muslim seperti apa yang saat ini tengah digandrungi banyak orang?

1. Eksplorasi Tekstur melalui Kain Jacquard