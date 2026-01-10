Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Brand Fashion Diklaim China, Perusahaan Kanada Ini Ajukan Kasasi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |13:00 WIB
Brand Fashion Diklaim China, Perusahaan Kanada Ini Ajukan Kasasi
Brand Fashion Diklaim China, Perusahaan Kanada Ini Ajukan Kasasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Brand fashion Arc’teryx Equipment, sebuah divisi dari Amer Sports Canada Inc. (Arc’teryx), menyampaikan kekecewaan mendalam atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta. Putusan tersebut menolak gugatan pembatalan merek terhadap perusahaan berbasis di China yang mendaftarkan merek Arc’teryx di Indonesia tanpa persetujuan dari Arc’teryx.

“Kami sangat kecewa atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta. Putusan tersebut tidak mengandung pemeriksaan atas persamaan kedua merek yang disengketakan, serta tidak mempertimbangkan itikad tidak baik atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh perusahaan berbasis di China tersebut,” jelas Head of Legal Arc’teryx, Cameron Clark.

Menurutnya, kedua aspek tersebut biasanya merupakan elemen kunci dalam persidangan gugatan pembatalan merek. Arc’teryx telah mengajukan bukti yang signifikan, termasuk fakta bahwa pihaknya telah mendaftarkan merek Arc’teryx di banyak negara sejak tahun 1992.

Arc’teryx meyakini bahwa putusan ini tidak mencerminkan keadilan, mengingat posisi perusahaan sebagai pemilik merek global yang telah berlangsung lama. Selain itu, pengetahuan konsumen global, termasuk konsumen di Indonesia, telah menegaskan Arc’teryx sebagai merek yang berasal dari Kanada. Putusan ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan perusahaan lain yang berminat mempertimbangkan investasi atau peluang bisnis di Indonesia terkait kepastian hukum dalam perlindungan merek.

Arc’teryx menegaskan komitmennya untuk melindungi integritas merek Arc’teryx di tingkat global. Perusahaan akan menempuh upaya hukum melalui pengajuan kasasi di Indonesia. Langkah ini dipandang penting untuk melindungi konsumen, menghindari kebingungan publik, serta memastikan hak atas merek Arc’teryx di negara mana pun tidak diberikan kepada pihak yang bukan pemilik sah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276/gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186238/angkie-ivSW_large.jpg
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/194/3183000/tren_fashion-eCKY_large.jpg
Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508/highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3157946/fashion-DugJ_large.jpg
IN2MOTIONFEST 2025, Langkah Indonesia Kuasai Fashion Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/194/3153712/viral_gaun_couture_unik_dan_nyeleneh_dengan_detail_jantung_berdetak_bikin_netizen_bingung-2Iy5_large.jpg
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement