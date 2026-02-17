Tren Busana Raya 2026 Diwarnai Sentuhan Maroko

JAKARTA - Tren busana Raya 2026 resmi dimulai, dan Tasya Farasya kembali menjadi pusat perhatian. Dikenal dengan gaya bold dan sophisticated, ia menggandeng brand lokal Minimal untuk menghadirkan koleksi “Moroccan Daydream” sebuah lini yang memadukan sentuhan etnik Timur Tengah dengan siluet modern yang elegan.

Koleksi Moroccan Daydream menghadirkan lebih dari 60 pilihan gaya yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perempuan modern. Mulai dari gamis, kaftan, hingga one-set dengan sentuhan kontemporer, setiap desain memadukan detail ornamen geometris dan motif floral etnik khas Timur Tengah dengan potongan elegan yang mempertegas siluet.

Keunggulan koleksi ini terletak pada pemilihan bahan yang nyaman dikenakan sepanjang hari raya, namun tetap memiliki struktur yang memberikan kesan sophisticated.

Hasilnya adalah busana yang tak hanya cantik dipandang, tetapi juga terasa mewah saat dikenakan ideal untuk tampil standout saat open house maupun anggun dalam momen silaturahmi keluarga.

Menurut Ruth Setiaty, Chief Retail Operating Officer PT Mega Perintis Tbk, sosok Tasya dipilih karena dinilai merepresentasikan karakter perempuan Minimal masa kini.

“Kami melihat Tasya Farasya bukan hanya sebagai sosok influencer, namun sebagai ikon gaya yang memiliki standar estetika yang sangat tinggi dan karakter yang kuat. Tasya merepresentasikan perempuan modern Minimal yang berani tampil elegan namun tetap menghargai nilai-nilai tradisi, terutama di momen istimewa seperti Lebaran," tutur Ruth seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (17/2/2026).

Kolaborasi ini pun terasa autentik bukan sekadar strategi pemasaran, melainkan pertemuan visi antara brand dan figur publik yang sama-sama menjunjung estetika, kualitas, dan nilai tradisi.

Sebagai sosok di balik kolaborasi ini, Tasya terlibat aktif dalam proses kreatif. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan inspirasi Maroko yang menjadi benang merah koleksi.