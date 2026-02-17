Gejala Gagal Ginjal Muncul di Stadium Akhir, Dokter Sarankan Deteksi Dini Lewat Tes Urin

JAKARTA - Penyakit gagal ginjal sering kali tidak disadari gejalanya oleh pasien. Penyakit ini biasanya baru diketahui saat kondisi fisik menurun dan ternyata sudah berada di stadium akhir atau pasien harus menjalani dialisis (cuci darah).

Padahal, deteksi dini gagal ginjal bisa dilakukan melalui pemeriksaan sederhana. Menurut Spesialis Ginjal dan Hipertensi, Prof. Dr. dr. Endang Susalit, cukup dengan melakukan pemeriksaan urin lengkap sudah dapat diketahui apakah ginjal bermasalah atau tidak.

Tes ini pun dapat dilakukan di laboratorium umum dengan harga yang terjangkau.

“Urin lengkap saja. Kalau hasilnya bersih, biasanya aman,” kata Prof. Endang.

Prof. Endang menjelaskan bahwa pemeriksaan urin mampu mendeteksi adanya protein, darah, atau zat lain yang menjadi tanda awal gangguan ginjal. Jika dilakukan secara rutin, tes ini dapat membantu mencegah progresi penyakit ke tahap yang lebih lanjut.