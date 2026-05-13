Gagal Ginjal Mengintai Generasi Muda, Pola Hidup hingga Makanan Instan Jadi Pemicu

GAGAL ginjal kini bukan hanya dialami lansia, tetapi juga turut mengintai generasi muda. Pola hidup hingga makanan instan pun diduga jadi pemicu.

Seorang perawat bernama Rizal yang juga sering membagikan konten edukasi kesehatan di akun X @afrkml menyoroti soal kasus gagal ginjal pada usia muda. Dalam utasnya, Rizal mengaku sedih melihat banyak pasien muda yang sudah harus menjalani cuci darah atau hemodialisis.

1. Pemicu Gagal Ginjal di Anak Muda

Menurut Rizal, kondisi tersebut dipicu gaya hidup tak sehat dan konsumsi makanan instan. Selain itu, berbagai makanan ultra processed food (UPF) lain yang tinggi natrium juga bisa jadi penyebab.

“Kalau mampir ke bangsal hemodialisis, sedih banget emang karena yang muda-muda udah pada cuci darah,” tulisnya.

Rizal mencontohkan makanan seperti nugget, sosis, odeng, seblak, hingga cabai bubuk instan yang disebut berpengaruh pada kesehatan ginjal. Dengan catatan, makanan ini bisa memicu gagal ginjal jika dikonsumsi berlebihan.

“Ini bukan cuma mi instan, makanan UPF lain juga ngaruh karena natriumnya ya ampun,” tulis Rizal.