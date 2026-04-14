Kasus Gagal Ginjal di Malaysia Makin Banyak, Capai 5 Juta Pasien

JAKARTA - Penyakit kronis gagal ginjal jadi momok di negara Malaysia. Malaysia menghabiskan RM3,3 miliar setiap tahun untuk pengobatan penyakit ginjal stadium akhir, meningkat tajam dari RM572 juta pada tahun 2010.

Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad mengatakan penyakit ginjal kronis (CKD) telah menjadi salah satu tantangan kesehatan paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia.

"Setiap hari, 28 warga Malaysia didiagnosis menderita gagal ginjal dan harus memulai perawatan dialisis," katanya, melansir NST Online, Selasa (14/4/2026).

Diperkirakan lebih dari lima juta orang di negara ini hidup dengan kondisi tersebut, tetapi hanya sekitar lima persen yang menyadarinya.

Prevalensi CKD juga meningkat secara signifikan, dari sembilan persen pada tahun 2011 menjadi 15,5 persen tahun lalu.