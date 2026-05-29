Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Tania Artawidjaya, Captain Pilot Perempuan Pertama yang Terbangkan Presiden Prabowo

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |12:56 WIB
Profil dan Potret Cantik Tania Artawidjaya, Captain Pilot Perempuan Pertama yang Terbangkan Presiden Prabowo
Berikut profil dan potret cantik Tania Artawidjaya. (Foto: Instagram/@taniawidjaya)
A
A
A

SOSOK pilot perempuan Indonesia kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, nama Captain Tania Citra Widjaya menjadi sorotan.

Captain Tania ramai diperbincangkan usai dipercaya menerbangkan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam penerbangan kenegaraan. Menarik kini menilik serba-serbi soal sosok Tania Citra.

Tania Artawidjaya

1. Profil Tania Artawidjaya

Ya, Tania Artawidjaya mendapat kesempatan berharga kala dipercaya jadi kapten pesawat yang ditumpangi Presiden Prabowo untuk tugas kenegaraan ke berbagai wilayah. Dia menggunakan pesawat Boeing 777 milik Garuda Indonesia.

Salah satu tugas itu dijalani Tania saat lawatan Presiden Prabowo ke Prancis. Kepercayaan ini tentu diberikan karena latar berlakang luar biasa dari Tania.

Bahkan, dalam karier kepilotannya, Tania pernah memecahkan rekor. Di usia 29 tahun, ia memecahkan rekor sebagai pilot sekaligus instruktur perempuan termuda untuk tipe pesawat Boeing 777.

Selang 2 tahun kemudian, Tania pun makin mengepakkan sayapnya di dunia penerbangan. Kiprahnya di dunia aviasi semakin diperhitungkan.

Kini bahkan, Tania dikenal sebagai salah satu pilot dan instruktur Boeing 777 termuda di dunia. Semua ini diraih Tania karena perjalanan luar biasa. Dia sudah memulai kiprahnya di dunia penerbangan sejak 2013.

Dalam perjalanannya, Tania menembus dominasi laki-laki di industri aviasi dan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda Indonesia. Dedikasi dan profesionalismenya membuat ia dipercaya mengawal penerbangan penting kepala negara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/408/3100210/10_pilot_terbaik_di_dunia_salah_satunya_penerbang_wanita_yang_melintasi_selat_atlantik-orM7_large.jpg
10 Pilot Terbaik di Dunia, Salah Satunya Penerbang Wanita yang Melintasi Selat Atlantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/408/3073632/ilustrasi_pilot-VsFN_large.jpg
Apa yang Terjadi ketika Seorang Pilot Meninggal saat Penerbangan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070937/tertarik_menjadi_pilot_berikut_panduannya_hingga_jadi_profesional-1O6t_large.jpg
Tertarik Menjadi Pilot, Berikut Panduannya hingga Jadi Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044827/pilot_ditangkap_polisi_karena_kasus_kdrt-V0lH_large.JPG
Pilot Ditangkap Sesaat Sebelum Pesawat Berangkat, Lho Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008743/tenang-luar-biasa-pilot-berhasil-daratkan-pesawat-tanpa-roda-dengan-selamat-aQP6bUb5AJ.JPG
Tenang Luar Biasa, Pilot Berhasil Daratkan Pesawat Tanpa Roda dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/406/2983550/pilot-boleh-tidur-selama-penerbangan-asal-penuhi-syarat-ini-hbGKNUS0kL.JPG
Pilot Boleh Tidur Selama Penerbangan, Asal Penuhi Syarat Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement