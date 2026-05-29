Profil dan Potret Cantik Tania Artawidjaya, Captain Pilot Perempuan Pertama yang Terbangkan Presiden Prabowo

SOSOK pilot perempuan Indonesia kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, nama Captain Tania Citra Widjaya menjadi sorotan.

Captain Tania ramai diperbincangkan usai dipercaya menerbangkan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam penerbangan kenegaraan. Menarik kini menilik serba-serbi soal sosok Tania Citra.

1. Profil Tania Artawidjaya

Ya, Tania Artawidjaya mendapat kesempatan berharga kala dipercaya jadi kapten pesawat yang ditumpangi Presiden Prabowo untuk tugas kenegaraan ke berbagai wilayah. Dia menggunakan pesawat Boeing 777 milik Garuda Indonesia.

Salah satu tugas itu dijalani Tania saat lawatan Presiden Prabowo ke Prancis. Kepercayaan ini tentu diberikan karena latar berlakang luar biasa dari Tania.

Bahkan, dalam karier kepilotannya, Tania pernah memecahkan rekor. Di usia 29 tahun, ia memecahkan rekor sebagai pilot sekaligus instruktur perempuan termuda untuk tipe pesawat Boeing 777.

Selang 2 tahun kemudian, Tania pun makin mengepakkan sayapnya di dunia penerbangan. Kiprahnya di dunia aviasi semakin diperhitungkan.

Kini bahkan, Tania dikenal sebagai salah satu pilot dan instruktur Boeing 777 termuda di dunia. Semua ini diraih Tania karena perjalanan luar biasa. Dia sudah memulai kiprahnya di dunia penerbangan sejak 2013.

Dalam perjalanannya, Tania menembus dominasi laki-laki di industri aviasi dan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda Indonesia. Dedikasi dan profesionalismenya membuat ia dipercaya mengawal penerbangan penting kepala negara.