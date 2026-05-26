Profil dan Potret Erina Gudono yang Resmi Lulus S2 dengan IPK Sempurna 4.00 di University of Pennsylvania

Kabar bahagia ini disampaikan Erina Gudono lewat unggahannya di Instagram pribadinya. Dia unggah berbagai potret bahagia momen kala wisuda di University of Pennsylvania.

Kelulusan Erina Gudono dari University of Pennsylvania (UPenn) menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya karena ia merupakan istri Kaesang Pangarep dan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tetapi juga karena pencapaiannya meraih IPK sempurna 4.00 di salah satu universitas bergengsi dunia.

Pencapaian ini dinilai menarik karena Erina berhasil menyelesaikan pendidikan magister di tengah perannya sebagai ibu muda. Selama menjalani studi di Amerika Serikat, ia juga diketahui menjalani magang di UNESCO serta mengurus keluarga kecilnya.

Erina menempuh program Master of Science di School of Social Policy and Practice (SP2), University of Pennsylvania sejak 2024 melalui program beasiswa parsial. University of Pennsylvania sendiri dikenal sebagai salah satu kampus Ivy League di Amerika Serikat dengan standar akademik yang tinggi. Karena itu, capaian IPK 4.00 yang diraih Erina ikut menjadi perhatian publik dan menuai banyak apresiasi.