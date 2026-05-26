Sam Bimbo Ultah ke-84, Bagikan Tips Sehat dan Jaga Daya Ingat

JAKARTA - Musisi legendaris Sam Bimbo baru saja merayakan ulang tahun yang ke- 84. Meski sudah memasuki usia kepala delapan, personel grup Bimbo ini tetap terlihat bugar bahkan masih sanggup bernyanyi dengan power yang stabil.

Ditanya mengenai rahasia panjang umurnya, Sam Bimbo secara blak-blakan menyebut adanya peran besar sang istri, Rubaah Samsudin, dalam menjaga pola hidupnya.

"Istrinya baik. Kalau istrinya enggak baik, enggak sampai 84. Istri banyak ngerem. Saya tuh sering tidak sadar ngemil, nah ini ngeremnya. 'Stop', dia ngingetin," ujar Sam Bimbo di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan belum lama ini.

Selain menjaga pola makan, Sam Bimbo juga membagikan tips untuk menjaga daya ingat agar tidak mudah pikun di usia tua.

"Sebelum tidur, dibuka memori kita. Tadi pagi bangun apa yang dikerjakan? Ingetin terus sampai mau tidur. Kalau itu diingetin, insyaAllah memori kita bagus. Saya berusaha sebagai seniman untuk tetap bisa berprestasi," imbuhnya.

Menutup percakapan, Sam Bimbo memaknai usianya yang panjang sebagai aliran air yang tenang menuju muara.

"Saya menggelinding aja kayak air sungai menuju ke laut. Laut itu istilahnya karunia Allah. Kita udah meninggal, dapat ampunan dan kembali kepada Sang Pencipta," tutur pelantun lagu Tuhan tersebut.

(Agustina Wulandari )

