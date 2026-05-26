Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sam Bimbo Ultah ke-84, Bagikan Tips Sehat dan Jaga Daya Ingat

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |08:07 WIB
Sam Bimbo Ultah ke-84, Bagikan Tips Sehat dan Jaga Daya Ingat
Sam Bimbo bersama istri. (Foto: dok Instagram/sam_bimbo_)
A
A
A

JAKARTA - Musisi legendaris Sam Bimbo baru saja merayakan ulang tahun yang ke- 84. Meski sudah memasuki usia kepala delapan, personel grup Bimbo ini tetap terlihat bugar bahkan masih sanggup bernyanyi dengan power yang stabil.

Ditanya mengenai rahasia panjang umurnya, Sam Bimbo secara blak-blakan menyebut adanya peran besar sang istri, Rubaah Samsudin, dalam menjaga pola hidupnya.

"Istrinya baik. Kalau istrinya enggak baik, enggak sampai 84. Istri banyak ngerem. Saya tuh sering tidak sadar ngemil, nah ini ngeremnya. 'Stop', dia ngingetin," ujar Sam Bimbo di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan belum lama ini.

Selain menjaga pola makan, Sam Bimbo juga membagikan tips untuk menjaga daya ingat agar tidak mudah pikun di usia tua.

"Sebelum tidur, dibuka memori kita. Tadi pagi bangun apa yang dikerjakan? Ingetin terus sampai mau tidur. Kalau itu diingetin, insyaAllah memori kita bagus. Saya berusaha sebagai seniman untuk tetap bisa berprestasi," imbuhnya.

Menutup percakapan, Sam Bimbo memaknai usianya yang panjang sebagai aliran air yang tenang menuju muara.

"Saya menggelinding aja kayak air sungai menuju ke laut. Laut itu istilahnya karunia Allah. Kita udah meninggal, dapat ampunan dan kembali kepada Sang Pencipta," tutur pelantun lagu Tuhan tersebut.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/612/3216142//viral-SkAJ_large.jpg
Viral! Aksi Pria Rayakan Ulang Tahun Pakai Semburan Api Gas Elpiji, Netizen: Damkar Waswas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/612/3194794//kate_middleton-HqrY_large.jpg
Kate Middleton Ulang Tahun ke-44 Tahun, Kenali 'Second Act' Fase Baru Kehidupannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175934//jesica_wongso-vZX0_large.jpg
Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/482/3171215//verrell-IcuG_large.jpg
Potret Terbaru Verrell Bramasta, Makin Kurus Sejak Jadi Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/629/3166912//acha_septriasa-GEkJ_large.jpg
Momen Acha Septriasa Rayakan Ulang Tahun Bersama Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166314//justin-MyhT_large.jpg
Justin Hubner Beri Ucapan Ultah ke Kamari: Aku Akan Selalu Menjagamu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement