Salma Salsabil Alami Baby Blues: Tiap Malam Aku Menangis

JAKARTA - Penyanyi Salma Salsabil mengaku sempat mengalami baby blues usai melahirkan anak pertamanya. Kondisi tersebut membuatnya lebih sensitif secara emosional hingga sering menangis setiap malam.

Pengalaman itu diceritakan Salma saat menjadi bintang tamu dalam podcast Kejar Setoran bersama Praz Teguh. Dalam podcast tersebut, Praz sempat menanyakan soal pengalaman baby blues yang dirasakan Salma setelah menjadi ibu.

Menjawab pertanyaan itu, Salma mengaku dirinya menjadi lebih melankolis dan emosional ketika melihat sang anak.

“Aku baby blues-nya lebih ke melow aja sih. Sedih, kayak lihat tuh hah, enggak bisa. Tiap malam menangis aku, selalu bercucur air mata langsung melihat wajahnya yang sangat lucu,” ungkap Salma.

Perubahan Pola Tidur

Ia juga menceritakan bahwa sebelumnya sang ibu sempat mengingatkan soal perubahan pola tidur setelah memiliki anak. Namun saat itu, Salma merasa dirinya sudah terbiasa begadang sehingga tidak terlalu khawatir.