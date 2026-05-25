Ubah Batas Usia Peserta, Miss Indonesia 2026 Cari Wakil yang Lebih Siap ke Miss World

JAKARTA - Ajang Miss Indonesia 2026 menghadirkan perubahan baru dalam proses seleksi peserta. Tahun ini, batas usia peserta diperluas menjadi 19 hingga 25 tahun sebagai upaya mencari wakil Indonesia yang dinilai lebih matang dan siap bersaing di ajang Miss World.

Audisi perdana Miss Indonesia 2026 resmi digelar di DKI Jakarta pada 23-24 Mei 2026. Dalam penyelenggaraan tahun ini, panitia menghadirkan sejumlah pembaruan, salah satunya terkait rentang usia peserta.

Executive Producer RCTI, Fajar Kurniawan, menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk menjaring lebih banyak talenta potensial yang memiliki kesiapan tampil di kompetisi internasional.

“Tahun ini yang beda adalah untuk rentang usia peserta yang bisa ikut audisi itu di 19 sampai 25 tahun,” ujar Fajar Kurniawan saat ditemui di lokasi audisi Miss Indonesia di MNC Studio.

Menurutnya, perubahan aturan usia itu diharapkan dapat membantu penyelenggara menemukan sosok yang lebih matang dan mampu merepresentasikan Indonesia di tingkat dunia.

“Harapannya dengan adanya perubahan ini kita bisa mencari talenta-talenta dan juga mungkin calon-calon Miss Indonesia yang nanti akan kita bawa ke Miss World, sehingga bisa lebih merepresentasikan Indonesia di ajang Miss World,” lanjutnya.

Proses Audisi Miss Indonesia

Audisi Miss Indonesia 2026 dimulai dari Jakarta dan berlangsung selama dua hari. Setelah itu, proses pencarian peserta akan berlanjut ke sejumlah kota lain seperti Bali, Surabaya, Semarang, hingga Yogyakarta.