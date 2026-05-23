HOME WOMEN BEAUTY

Kisah Karin Manuela yang Pernah Gagal Audisi Miss Indonesia, Kini Coba Lagi karena Ingin Jadi Inspirasi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |13:05 WIB
Karin Manuela mengikuti audisi Miss Indonesia 2026. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
JAKARTA – Ajang audisi Miss Indonesia 2026 kembali digelar. Kisah-kisah menarik pun datang dari para peserta, salah satunya Karin Manuela.

Ya, banyak perempuan yang membawa mimpi mereka untuk menjadi the next Miss Indonesia. Karin Manuela peserta asal Jawa Barat ini pun mengungkap soal mimpi dan alasannya mengikuti audisi Miss Indonesia 2026.

1. Ingin Jadi Inspirasi

Saat ditemui di MNC Studio pada Sabtu (23/5/2026), Karin mengaku tertarik mengikuti Miss Indonesia karena terinspirasi dari pengalaman menghadiri press conference Miss Indonesia 2024. Dari sana, perempuan asal Bandung itu melihat bagaimana para finalis membawa nilai positif dan semangat menginspirasi banyak orang.

“Di sana saya mendengar values setiap kontestan, gimana mereka membawa value mereka sendiri masing-masing untuk tujuan menginspirasi,” ujar Karin.

Karin juga mengaku terinspirasi oleh sosok Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca. Menurutnya, Audrey membawa pesan positif melalui ajang kecantikan tersebut.

“Saya juga berkesempatan untuk mendengar speech dari Miss Audrey tentang gimana kita bisa menjadi berkat di dalam dunia pageant ini,” katanya.

2. Bukan Sekadar Kompetisi Kecantikan

Bagi Karin, keikutsertaannya di Miss Indonesia bukan sekadar soal kompetisi kecantikan. Ia juga ingin hadir memberi dampak bagi orang lain.

Karin ingin menjadi sosok yang menginspirasi orang lain untuk bisa mengejar mimpi mereka.

“And it’s really my dream to do that for another girl, untuk menginspirasi mereka mengejar mimpi mereka. I really want to be that person,” lanjutnya.

 

