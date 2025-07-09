Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan

Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan, (Foto: Aldhi/Okezone)

JAKARTA - Audrey Bianca Callista resmi didapuk sebagai Miss Indonesia 2025 dalam malam penobatan yang berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu, 8 Juli 2025.

Kepada pewarta, wanita kelahiran 28 Februari 2003 itu merasa pengalaman tersebut tak pernah ia duga. Dia mengaku bangga lantaran usahanya dalam menjadi wanita Indonesia terbaik selama 14 hari masa karantina dicapai dengan hasil maksimal.

"Pertama kali saya merasa sangat tidak terduga ternyata effort yang saya lalui terbayar dengan kebanggaan," kata Audrey Bianca Callista.

Saat ditanya proyek-proyek menuju ajang Miss World, Audrey Bianca mengaku tak sabar untuk menjalaninya. Namun, ia mengaku masih butuh bimbingan dari para juri melalui program pembekalan lanjutan sebagai Miss Indonesia.

"Saya akan melanjutkan dan mengembangkan Social Project Beauty With a Purpose yang saya lakukan di Miss Indonesia, namun saya akan diskusi lagi dengan Ibu Liliana, Ibu Angela, hingga kakak saya, Kak Monica Kezia," tuturnya.