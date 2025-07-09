Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |22:45 WIB
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan, (Foto: Aldhi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Audrey Bianca Callista resmi didapuk sebagai Miss Indonesia 2025 dalam malam penobatan yang berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu, 8 Juli 2025.

Kepada pewarta, wanita kelahiran 28 Februari 2003 itu merasa pengalaman tersebut tak pernah ia duga. Dia mengaku bangga lantaran usahanya dalam menjadi wanita Indonesia terbaik selama 14 hari masa karantina dicapai dengan hasil maksimal. 

Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan

"Pertama kali saya merasa sangat tidak terduga ternyata effort yang saya lalui  terbayar dengan kebanggaan," kata Audrey Bianca Callista. 

Saat ditanya proyek-proyek menuju ajang Miss World, Audrey Bianca mengaku tak sabar untuk menjalaninya. Namun, ia mengaku masih butuh bimbingan dari para juri melalui program pembekalan lanjutan sebagai Miss Indonesia. 

"Saya akan melanjutkan dan mengembangkan Social Project Beauty With a Purpose yang saya lakukan di Miss Indonesia, namun saya akan diskusi lagi dengan Ibu Liliana, Ibu Angela, hingga kakak saya, Kak Monica Kezia," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154058/4_potret_penobatan_mahkota_miss_indonesia_2025_pada_audrey_bianca_callista-qCgL_large.jpg
4 Potret Penobatan Mahkota Miss Indonesia 2025 pada Audrey Bianca Callista
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement